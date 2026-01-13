Espana agencias

El CAC-40 retrocede un 0,14 % al cierre con Vinci y Saint-Gobain como principales caídas

El principal índice bursátil parisino perdió posiciones tras registrar máximos históricos, arrastrado por fuertes retrocesos de compañías industriales y automotrices, mientras que sectores como energía y aeronáutica lograron avances pese a la jornada negativa en el mercado

El reciente abandono de dos proyectos por parte de Stellantis impactó en el rendimiento del índice CAC-40, donde la automotriz experimentó una nueva pérdida del 3,55 %, intensificando la tendencia negativa mostrada el lunes, según detalló EFECOM. En esta jornada, el CAC-40 registró una bajada del 0,14 % y cerró en los 8.347,20 puntos, después de haber alcanzado máximos históricos la semana anterior. El movimiento descendente del índice se vio influido por caídas relevantes en grandes empresas de los sectores industrial y de infraestructuras.

Tal como informó EFECOM, el mayor retroceso correspondió a Vinci, del sector de infraestructuras, cuyas acciones disminuyeron un 4,51 %. Saint-Gobain, consorcio dedicado a materiales industriales y construcción, también reportó una caída significativa del 3,64 %. El fabricante automovilístico Stellantis profundizó sus pérdidas tras decisiones estratégicas recientes que fueron recibidas negativamente en los mercados.

El informe de EFECOM detalla además que la jornada terminó con 22 de los 40 valores que componen el índice en territorio negativo, mientras que 18 lograron mantener números positivos al cierre. En el caso de Thales, empresa relevante en defensa y aeroespacio, sus acciones descendieron un 2,22 % después de un análisis emitido por Deutsche Bank, cuyo resultado influyó directamente en la cotización.

Frente a la tendencia a la baja en sectores industriales y automotrices, algunas empresas resistieron el movimiento en sentido contrario. TotalEnergies, del rubro energético, finalizó el día con un aumento del 2,21 %. Por su parte, Airbus, fabricante europeo del sector aeronáutico, avanzó un 1,87 % durante la sesión. El desempeño de ambas compañías permitió atenuar en parte la caída del índice, según consignó EFECOM.

El comportamiento dispar entre los valores del CAC-40 refleja la volatilidad y las reacciones inmediatas que provocan noticias empresariales específicas, revisiones de proyectos y cambios en valoraciones de analistas. El contraste entre los descensos pronunciados de algunas firmas industriales y los incrementos destacados en compañías vinculadas a la energía y la aeronáutica quedó patentizado en el balance diario reportado por EFECOM.

