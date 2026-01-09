Espana agencias

El TS no admite el recurso de Tanlongo, que deberá pagar un millón al Racing de Santander

Santander, 9 ene (EFE).- El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso del futbolista argentino Mateo Tanlongo contra las sentencias que le condenaron a indemnizar al Racing de Santander con un millón de euros por no formalizar en 2023 el contrato de trabajo con el club cántabro al recibir una oferta de un equipo danés.

En julio de 2024, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya confirmó la condena por parte del Juzgado al futbolista y, ahora, al no admitir el recurso el Tribunal Supremo el fallo es ya firme.

El objeto de este pleito son los hechos de finales de agosto de 2023, cuando, tras conversaciones entre el jugador y sus representantes con miembros del Racing, Tanlongo, su padre, su representante y un amigo viajaron hasta Santander, donde el jugador grabó un vídeo promocional en el campo verdiblanco vestido con la camiseta del equipo y el dorsal que había elegido previamente.

Ese mismo día quedaron en verse un día después para firmar los contratos que previamente las partes habían intercambiado.

Pero el jugador y sus representantes no se presentaron a la firma y argumentaron que éste había recibido una oferta de otro equipo.

El mercado de fichajes finalizaba dos días después, de modo que el Racing de Santander tuvo que buscar a otro jugador en apenas veinticuatro horas.

El magistrado de instancia y la Sala de lo Social coincidieron en que el hecho de que no se firmaran los contratos no supone que no existiera una relación laboral.

Explicaba la sentencia de primera instancia, posteriormente confirmada, que el principio general es que hay libertad de forma de los contratos y que, tratándose de una relación laboral especial de deportistas profesionales, "la norma no establece la necesidad de la forma escrita como requisito constitutivo de este contrato".

 Además, en segundo lugar, tanto el Juzgado como la Sala de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Cantabria concluyeron que el jugador prestó su consentimiento al contrato, lo que a su juicio se deriva de indicios como los mensajes que intercambió con el director técnico y con el entrenador del Racing, la elección por su parte del dorsal con el que iba a jugar en el equipo, o los correos entre el Racing, los representantes de Tanlongo y el equipo que dejaba atrás, el Sporting de Lisboa.

El Supremo, según ha informado el Racing en un comunicado, inadmite el recurso de casación que había presentado el futbolista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que confirmaba la condena a indemnizar con un millón.

El Racing destaca que la decisión recién comunicada del Tribunal Supremo eleva a firme, sin recurso posible, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El club cántabro procederá a reclamar el millón de euros, junto con los intereses derivados por el tiempo transcurrido.

"El club desea la mejor de las suertes en el futuro al futbolista, pero con esta reclamación únicamente ha querido hacer valer la importancia de respetar los acuerdos alcanzados si queremos que la industria del fútbol sea cada vez más seria y profesional", destaca. EFE

