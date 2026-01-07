Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén)

El hombre arrestado por el presunto homicidio de su expareja en Quesada fue identificado en calidad de sospechoso por estar registrado en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) como agresor, situación que también incluía una orden de alejamiento vigente respecto a la víctima. El hallazgo del cuerpo, ocurrido el domingo en el paraje de Los Molinos, activó de inmediato la intervención de la Guardia Civil, que asumió la instrucción de las diligencias policiales. De acuerdo con lo informado por Europa Press, el acusado, un vecino de 61 años, ha pasado este miércoles a disposición judicial tras concluir la etapa inicial de la investigación.

El cadáver de la mujer, cuya edad era de 38 años, fue encontrado el domingo en un camino de Quesada. Europa Press detalló que, cerca de las 15:45 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso del descubrimiento del cuerpo. La información consignada por el medio indica que el cuerpo presentaba heridas compatibles con el empleo de un arma blanca. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y servicios sanitarios que no pudieron más que certificar el fallecimiento de la mujer.

La investigación encabezada por la Guardia Civil se centró en reconstruir los movimientos del arrestado antes y después de los hechos. Según publicó Europa Press, la relación sentimental que mantuvo la pareja había finalizado hace más de un año, pero ambos permanecían registrados en el sistema Viogén, ella como víctima con protección activa y él como supuesto agresor.

El sospechoso fue localizado el mismo domingo, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando se dirigía de regreso a su domicilio. En ese momento agentes de la Guardia Civil lo detuvieron y, tras su arresto, lo trasladaron hasta dependencias del cuerpo para proceder a la toma de declaración inicial y completar las investigaciones. Europa Press indicó que el hombre permaneció en custodia policial hasta este miércoles, cuando concluida la instrucción de las diligencias fue conducido ante la autoridad judicial.

El caso es catalogado por el medio Europa Press como el que podría convertirse en el primer crimen mortal por violencia de género en España en 2026, si así lo confirma el proceso judicial. Según precisó el medio, la víctima se había incorporado al sistema Viogén y tenía medidas de protección en vigor desde septiembre del año anterior, a raíz de denuncias previas.

El traslado del detenido a los juzgados del municipio vecino de Cazorla se realizó en torno a las 11:00 horas de este miércoles, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de delitos, informó Europa Press en base a fuentes de la Guardia Civil.

El servicio de emergencias 112 Andalucía, citado por Europa Press, relató que la alerta por el hallazgo movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y a los servicios médicos al paraje de Los Molinos. La reconstrucción de los hechos incluyó un análisis pormenorizado de las horas previas y posteriores al descubrimiento del cuerpo, aspecto que, según el medio, se consideró indispensable para dar trazabilidad a los movimientos sospechosos del acusado.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press subrayaron que el hombre había sido inscrito como agresor en los registros oficiales, información que influyó de manera determinante en la focalización de las pesquisas. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil trabajaron de manera coordinada con los servicios sanitarios, aunque estos solo pudieron ratificar el fallecimiento en el lugar de los hechos.

El seguimiento judicial del caso dependerá ahora de la valoración de la evidencia recabada por la Guardia Civil y la instrucción formal, mientras que desde el municipio se mantienen activados los protocolos de protección para posibles víctimas de violencia de género, según consignó Europa Press.