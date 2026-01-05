Partidos de izquierda exigen cancelar los partidos del Maccabi en Madrid y Barcelona para "no legitimar el genocidio"

El refuerzo de la seguridad y la decisión de prohibir la entrada de público forman parte de las medidas adoptadas frente a la previsión de manifestaciones propalestinas durante la visita al país del Maccabi Tel Aviv, según informó la fuente original. La preocupación respecto al uso del deporte para la legitimación de políticas controvertidas ha llevado a exigir la cancelación de los enfrentamientos de la Euroliga de baloncesto entre equipos españoles e israelíes, algo que ha motivado la intervención y el pronunciamiento de formaciones políticas, organizaciones sindicales y diversas entidades sociales.

El medio detalló que organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Coalició Prou Complicitat amb Israel, acompañadas por decenas de asociaciones y colectivos, han reclamado la suspensión inmediata de los partidos que disputarán el Real Madrid y el Barcelona frente al Maccabi Tel Aviv esta misma semana en territorio español. El primer encuentro está programado para el miércoles en el Palacio Blaugrana de Barcelona, y el segundo tendrá lugar el jueves 8 en el Movistar Arena de Madrid. Ambas citas han recibido la calificación de alto riesgo por las autoridades, motivo por el cual se han decretado a puerta cerrada, con presencia reforzada de fuerzas del orden.

De acuerdo con la fuente, la postura de diversos representantes políticos se ha hecho visible en las declaraciones del portavoz adjunto de Sumar y también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien manifestó que la celebración de ambos partidos sin público responde a una “indignación popular". Santiago ha ido más allá y ha solicitado la expulsión de equipos israelíes de competiciones internacionales, afirmando: “Que jueguen sin público es un primer paso que evidencia la vergüenza de normalizar a un Estado genocida”. Añadió que el deporte debería alejarse de toda acción que suponga legitimar la muerte o la opresión, ni utilizarse para propaganda o blanqueamiento de gobiernos señalados por crímenes.

La postura de estas formaciones políticas encuentra eco en el pronunciamiento de Podemos Madrid. Según publicó la mencionada fuente, este partido sostiene que el baloncesto “no puede lavar la cara a un estado genocida como el de Israel” y remarca que la ciudad de Madrid “no puede ser ajena a la injusticia y violencia que sufre el pueblo palestino”. Desde esta perspectiva, insisten en que la administración local y regional debe impedir “el blanqueamiento de los genocidas”.

La demanda por la suspensión de los partidos cuenta también con el respaldo de organizaciones sindicales, como CCOO y UGT, y de partidos como Más Madrid, Recortes Cero y Anticapitalistas, quienes secundan el llamado de la FRAVM. Coinciden en que el deporte podría estar siendo empleado “como herramienta de normalización de un Estado investigado por genocidio” contra el pueblo palestino, tal como informó el medio de origen.

En lo referente al partido previsto en Barcelona, la coalición catalana que encabeza el llamamiento al boicot ha solicitado, de acuerdo con el medio, que ni representantes del Estado israelí ni comitivas oficiales tengan acceso a la ciudad en el marco de este evento deportivo. Esta posición también reclama medidas para evitar que la competición pueda emplearse como forma de legitimación o de normalización de las acciones militares o políticas israelíes sobre la población palestina.

Entre las organizaciones y partidos que han respaldado este llamamiento en Cataluña figuran Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comunes y la CUP, entre varios otros. La fuente especifica que todas estas entidades han sumado sus voces a la exigencia de cancelar tanto la celebración de los partidos como cualquier gesto formal institucional que pudiera interpretarse como aceptación de las políticas del Estado israelí.

Para gestionar la tensión prevista en los lugares de celebración, las autoridades han reforzado ampliamente los dispositivos de seguridad, ante el temor a protestas multitudinarias y al riesgo de situaciones conflictivas. Este despliegue y la restricción a público forman parte de una estrategia general encaminada a preservar la seguridad durante el desarrollo de las citas deportivas.

Según informó la fuente original, la controversia sobre el papel que debe desempeñar el deporte en contextos de conflicto internacional y acusaciones de crímenes contra la humanidad sigue generando amplio debate en el ámbito público y político, y las medidas adoptadas en este caso concreto reflejan tanto la preocupación social como la presión de colectivos, partidos y sindicatos sobre las instituciones responsables.