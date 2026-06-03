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Arranca la temporada estival de festivales con el deseo de dejar atrás el incierto 2025

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Javier Herrero.

Madrid, 3 jun (EFE).- Con el arranque de Primavera Sound en Barcelona con todo vendido una vez más, se da por inaugurada también la nueva temporada estival de festivales que espera dejar atrás algunos de los fantasmas que convirtieron la de 2025 en una cosecha incierta y de transformación.

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Con The Cure, Doja Cat, Gorillaz y Bad Byal en su cartel hasta el próximo 7 de junio, la gran cita musical barcelonesa no muestra signos de flaqueza y espera unos 270.000 asistentes con una mayor presencia de público nacional (en la edición pasada, con el tridente de Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, los extranjeros supusieron el 60% del total).

A partir de ahí, sin embargo, son muchos los factores que pueden influir en el resto de citas grandes, por ejemplo, la respuesta del público a la presencia entre sus inversores del fondo con intereses en Israel KKR, que ya fue motivo de muchas renuncias en 2025 y que este año ha tenido repercusiones más serias para algunos.

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El más afectado ha sido Viña Rock, en Villarobledo (Albacete), que ha pasado de atraer a 240.000 espectadores a solo 100.000 en la edición que celebró hace solo un mes. De poco sirvió que en febrero uno de sus promotores históricos declarara haberse hecho con su control y que se desvinculara del fondo, porque otras informaciones periodísticas afirmaron que todo era maquillaje.

Sónar enfrenta esa misma sombra, así como el reto de estrenar nuevo recinto en la Fira Gran Via de l'Hospitalet y la salida de la dirección que lo llevó a lo más alto. Del 18 al 20 de junio, contará en cartel con The Prodigy, Kelis, Skepta, Charlotte de Witte o Modeselektor.

Otro de los señalados por el KKR, aunque aparentemente sin repercusiones, ha sido Arenal Sound, que en 2025 revalidó la primera posición como el festival de mayor asistencia en España. Para este 2026 presenta cuatro jornadas del 30 de julio al 2 de agosto y protagonistas muy conectados con el público más joven como Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Omar Montes o JC Reyes.

Más festivales asociados a ese fondo de inversión que no han sufrido el posible boicot son Resurrection Fest, en Viveiro (Lugo), que del 1 a 4 de julio contará con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Anthrax y Mastodon, entre otros iconos del rock, o el O Gozo, en Santiago de Compostela, que desde el 11 de julio contará con Maroon 5, Martin Garrix y Danny Ocean.

Caso aparte es el del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que más allá de su vinculación con KKR hace años que no muestra la misma salud de antaño. Del 16 al 18 de julio, propondrá a Franz Ferdinand, The Kooks y The Prodigy para intentar remontar.

Y es que, frente a los años en que los festivales eran el gasto imprescindible del presupuesto musical de muchos, la programación se ha convertido en un elemento muy estratégico para la mayoría de ellos a la hora de atraer la atención frente a otros grandes eventos musicales que se llevan mucho dinero de los bolsillos, véase las giras de Bad Bunny o Shakira este mismo verano.

Lo notaron especialmente en 2025 citas medianas y pequeñas, como en Madrid el festival Tomavistas, que tras la pésima asistencia de su duodécima edición se declaró en concurso de acreedores o el ciclo Alma Festival, desaparecido igualmente.

Para hacerse fuerte, del 9 al 11 de julio, Bilbao BBK Live ha decidido apostar en su vigésima edición por Calvin Harris, FKA Twigs, Robbie Williams, Dellafuente o Lily Allen.

Por su parte, Mad Cool 2026 aspira a volver a lo más alto de la tabla con uno de los carteles más ambiciosos de la temporada: Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, David Byrne o Pulp son algunas de las muchas bazas de la cita madrileña del 8 al 11 de julio.

En todo caso, su guerra y la de muchas otras citas podría ser otra, ya que, pese a ser de los eventos que antes concluyen sus conciertos, las asociaciones de vecinos de los barrios circundantes han sido de las más beligerantes por las molestias ocasionadas por su celebración y la fiscalía de un juzgado madrileño ha llegado a pedir dos años de cárcel para su director, Javier Arnaiz.

Alejado de núcleos urbanos, en el Jardín Botánico Alfonso XXIII de Madrid, Noches del Botánico celebrará su décimo aniversario y ser uno de los ciclos más populares en España con Rigoberta Bandini, que este 4 de junio abre la programación, así como con Van Morrison, Jean-Michel Jarre, Garbage, Elvis Crespo, Rick Astley, ZZ Top, Biffy Clyro, Diana Krall, Tom Jones, Rubén Blades o John Legend.

También este jueves y con Aitana como protagonista arranca Icónica Sevilla, que aspira a repetir como el ciclo de mayor éxito por asistencia con figuras como Isabel Pantoja, Lenny Kravitz, Marilyn Manson, Jamiroquai, Juan Luis Guerra, Moby y Sting, entre muchos otros. EFE

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