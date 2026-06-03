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Torres insta al PP a repetar al Poder Judicial y la presunción de inocencia de Zapatero:"Ya tenían la sentencia dictada"

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado al PP a que respete la separación de poderes, la presunción de inocencia y al Poder Judicial porque, según ha dicho, ya "tenían la sentencia dictada" tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o las novedades judiciales del 'caso Leire' que afectan al PSOE.

En una entrevista en 'Cadena Ser Canarias', recogida por Europa Press, y cuestionado por el reproche del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Ejecutivo por cuestionar a jueces, Torres ha defendido la separación de poderes en un estado democrático como el español, señalando que ha habido "críticas diversas", pero "no unánimes".

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Así, ha reivindicado el respeto al Poder Judicial desde la política, mencionando al PP que, pese al derecho de la presunción de inocencia en "investigaciones que están empezando", ya tenían la "sentencia dictada. "Los que son investigados, para ellos son condenados", ha denunciado, al tiempo que ha reprochado a los 'populares' que exijan al PSOE "que aparte a cualquier representante, simplemente porque hay una investigación". "Por lo tanto, presunción de inocencia", ha remachado.

Dicho esto, sobre la investigación a Zapatero por el 'caso Plus Ultra', el ministro se ha mostrado confiado en que el expresidente socialista "pueda demostrar su inocencia", a la vez que ha puesto en valor sus mandatos, que llevaron "a una igualdad en todos los ámbitos". "Pero hay quien utiliza la política para judicializar la vida pública y hay quien utiliza la justicia para hacer política, y creo que eso es un error", ha protestado.

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MOMENTO COMPLICADO DEL GOBIERNO

Por otra parte, el también líder de los socialistas canarios ha reconocido que la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez está en "un momento complicado", con actuaciones judiciales "de relevancia" que no niegan. No obstante, ha recordado que desde las elecciones del 23J de 2023 hay "informaciones permanentes" que apuntan a que al Ejecutivo de coalición "le quedaban tres telediarios" y "una oposición que ha estado en el no permanente".

Ante esto, Torres ha reafirmado que todavía queda un año de legislatura y que van a concluir el programa de coalición progresista que presentaron hace tres años. Así, ha señalado que el PP no tiene "ni programa ni candidato" para articular una moción de censura.

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