España y otros seis países europeos arremeten contra Israel por las medidas contra la UNRWA y las ONG

España junto con otros seis países europeos ha criticado las últimas medidas adoptadas por Israel que afectan a la labor tanto de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como a las ONG que prestan una "asistencia vital" en la Franja de Gaza ante la "catastrífica situación humanitaria" que atraviesa este territorio.

En un comunicado conjunto suscrito con Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta y Noruega, el Gobierno ha condenado "la última legislación israelí dirigida contra UNRWA, incluidas las medidas para cortar el suministro de agua, electricidad y comunicaciones a sus instalaciones".

A juicio de todos estos países, "tales acciones socavan el mandato de Naciones Unidas, vulneran el Derecho Internacional y contravienen las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que entrañan graves consecuencias humanitarias para la población civil palestina y los refugiados".

Asimismo, han instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu a que "garantice que las ONG internacionales establecidas puedan seguir operando en Gaza y que se suspenda cualquier baja del registro", ante la decisión de suspender los permisos de operaciones a cerca de 40 organizaciones, entre ellas algunas españolas.

"Las ONG internacionales constituyen una parte importante de todos los servicios humanitarios, en especial los sanitarios, en Gaza y Cisjordania", han añadido.

Para los siete países firmantes del comunicado, "la labor de Naciones Unidas, en particular de UNRWA, junto con otras organizaciones humanitarias y ONG, es esencial para hacer frente a la catastrófica situación humanitaria y prestar asistencia vital y servicios esenciales a la población civil de Gaza, el territorio palestino ocupado y toda la región".

En este sentido, han recordado a Israel "la obligación de garantizar un acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas y de permitir el funcionamiento ininterrumpido de las operaciones humanitarias de Naciones Unidas y sus asociados, conforme al Derecho Internacional Humanitario y las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes". "Es imperativo respetar las prerrogativas e inmunidades de Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario", han remachado.

