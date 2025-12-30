Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Tres de cada diez empresas analizadas en el reciente estudio de Asufin consideraron viable la presentación de una reclamación sobre un contrato de financiación automotriz cuya posibilidad real de éxito, según la propia asociación, era limitada y con un posible retorno económico para el consumidor que podría situarse en torno a los 519 euros. Esta cifra contrasta con los beneficios que estas firmas llegan a recibir, que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros dependiendo de la jurisdicción en la que se presente la demanda, de acuerdo con la información compartida por Asufin.

El informe, difundido por la asociación este martes y elaborado mediante la metodología de 'mystery shopping', analiza diversas prácticas de entidades especializadas en la gestión de reclamaciones de consumidores. Según publicó Asufin, en el caso concreto utilizado para el análisis, los términos del contrato de financiación se mantenían en los parámetros de mercado sin presentar tasas de interés consideradas usurarias, lo cual, en opinión de la asociación, restringe considerablemente la probabilidad de éxito en una eventual demanda y dificulta que el contrato pudiera calificarse como "no transparente".

La investigación de Asufin resalta que algunas entidades muestran una “clara tendencia a la instrumentalización de las reclamaciones de productos financieros”, orientando su actividad a la obtención de beneficios económicos significativos mediante el manejo de litigios cuya rentabilidad para el cliente final es remota. Según describió la asociación, el principal interés de estas firmas radica en el cobro de las costas procesales que, en numerosas ocasiones, no se comunican de forma suficientemente “transparente y generalizada” a los afectados.

En su declaración, Asufin advirtió que el beneficio para los usuarios queda relegado frente a los intereses económicos de estas empresas, quienes incentivan a los consumidores a iniciar procedimientos judiciales incluso cuando la probabilidad de obtener una compensación sea baja y el monto a recibir no compense los riesgos y costos asumidos. Según detalló la asociación, la falta de información clara respecto a los costes reales y potenciales representa uno de los principales focos de preocupación.

El medio subraya que el estudio pone en evidencia un panorama donde el negocio de las reclamaciones se convierte en una fuente relevante de ingresos para determinadas firmas, ya que los consumidores, muchas veces, permanecen ajenos a los detalles financieros y legales de los procedimientos en los que se encuentran inmersos, dependiendo de la información proporcionada por la entidad que les ofrece el servicio.

Como respuesta a estos hallazgos, Asufin formuló una serie de recomendaciones para los usuarios que consideren iniciar una reclamación: comparar ofertas de distintas entidades y consultar las opiniones y reseñas de otros clientes; no aceptar sin cautela propuestas que incluyan frases como “si no ganamos, no cobramos” ni confiar en promesas absolutas de éxito en el litigio; solicitar siempre por escrito una hoja de encargo y un presupuesto detallado antes de adelantar cualquier suma de dinero; verificar la colegiación del abogado encargado y asegurarse de comprender el importe total que resulta recuperable, incluidos los intereses legales.

La asociación también recomendó informarse sobre el eventual pago de costas a la parte contraria en caso de derrota judicial, aspecto que a menudo no se expone de manera exhaustiva en las comunicaciones iniciales con las firmas. Asufin sugirió a los consumidores mantener en resguardo toda la documentación vinculada al proceso para poder ejercer derechos o reclamaciones futuras en caso de desacuerdos o incidencias en la gestión del litigio.

El medio explicó que el estudio se realizó con el objetivo de ofrecer una visión objetiva acerca de las prácticas actuales en el sector de reclamaciones, destacando la importancia de la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios en un contexto donde el aumento de este tipo de servicios ha venido acompañado por nuevas dinámicas empresariales.

El informe responde a una creciente preocupación, reportó Asufin, sobre la proliferación de intermediarios dedicados a la gestión masiva de reclamaciones, que priorizan el rendimiento económico propio sobre el de los consumidores a quienes representan. Según indicó la asociación, resulta imprescindible que los clientes adopten una actitud crítica y analítica antes de comprometerse con propuestas de litigio presentadas por este tipo de entidades, dada la complejidad y los riesgos inherentes a estos procedimientos.

Asufin concluyó sus observaciones señalando que el fortalecimiento de la información y la transparencia en el sector contribuiría a equilibrar las relaciones entre consumidores y firmas especializadas, disminuyendo la probabilidad de que los usuarios se vean envueltos en procesos judiciales poco beneficiosos o con expectativas económicas poco realistas.