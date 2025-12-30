Espana agencias

Asufin observa falta de transparencia y malas prácticas en el sector de las reclamaciones

Asociaciones de consumidores advierten que firmas dedicadas a gestionar litigios animan a los usuarios a iniciar procesos con escaso retorno económico, ocultando información clave sobre costes y priorizando sus propios beneficios en lugar de los intereses del cliente

Guardar

Tres de cada diez empresas analizadas en el reciente estudio de Asufin consideraron viable la presentación de una reclamación sobre un contrato de financiación automotriz cuya posibilidad real de éxito, según la propia asociación, era limitada y con un posible retorno económico para el consumidor que podría situarse en torno a los 519 euros. Esta cifra contrasta con los beneficios que estas firmas llegan a recibir, que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros dependiendo de la jurisdicción en la que se presente la demanda, de acuerdo con la información compartida por Asufin.

El informe, difundido por la asociación este martes y elaborado mediante la metodología de 'mystery shopping', analiza diversas prácticas de entidades especializadas en la gestión de reclamaciones de consumidores. Según publicó Asufin, en el caso concreto utilizado para el análisis, los términos del contrato de financiación se mantenían en los parámetros de mercado sin presentar tasas de interés consideradas usurarias, lo cual, en opinión de la asociación, restringe considerablemente la probabilidad de éxito en una eventual demanda y dificulta que el contrato pudiera calificarse como "no transparente".

La investigación de Asufin resalta que algunas entidades muestran una “clara tendencia a la instrumentalización de las reclamaciones de productos financieros”, orientando su actividad a la obtención de beneficios económicos significativos mediante el manejo de litigios cuya rentabilidad para el cliente final es remota. Según describió la asociación, el principal interés de estas firmas radica en el cobro de las costas procesales que, en numerosas ocasiones, no se comunican de forma suficientemente “transparente y generalizada” a los afectados.

En su declaración, Asufin advirtió que el beneficio para los usuarios queda relegado frente a los intereses económicos de estas empresas, quienes incentivan a los consumidores a iniciar procedimientos judiciales incluso cuando la probabilidad de obtener una compensación sea baja y el monto a recibir no compense los riesgos y costos asumidos. Según detalló la asociación, la falta de información clara respecto a los costes reales y potenciales representa uno de los principales focos de preocupación.

El medio subraya que el estudio pone en evidencia un panorama donde el negocio de las reclamaciones se convierte en una fuente relevante de ingresos para determinadas firmas, ya que los consumidores, muchas veces, permanecen ajenos a los detalles financieros y legales de los procedimientos en los que se encuentran inmersos, dependiendo de la información proporcionada por la entidad que les ofrece el servicio.

Como respuesta a estos hallazgos, Asufin formuló una serie de recomendaciones para los usuarios que consideren iniciar una reclamación: comparar ofertas de distintas entidades y consultar las opiniones y reseñas de otros clientes; no aceptar sin cautela propuestas que incluyan frases como “si no ganamos, no cobramos” ni confiar en promesas absolutas de éxito en el litigio; solicitar siempre por escrito una hoja de encargo y un presupuesto detallado antes de adelantar cualquier suma de dinero; verificar la colegiación del abogado encargado y asegurarse de comprender el importe total que resulta recuperable, incluidos los intereses legales.

La asociación también recomendó informarse sobre el eventual pago de costas a la parte contraria en caso de derrota judicial, aspecto que a menudo no se expone de manera exhaustiva en las comunicaciones iniciales con las firmas. Asufin sugirió a los consumidores mantener en resguardo toda la documentación vinculada al proceso para poder ejercer derechos o reclamaciones futuras en caso de desacuerdos o incidencias en la gestión del litigio.

El medio explicó que el estudio se realizó con el objetivo de ofrecer una visión objetiva acerca de las prácticas actuales en el sector de reclamaciones, destacando la importancia de la transparencia y la protección de los derechos de los usuarios en un contexto donde el aumento de este tipo de servicios ha venido acompañado por nuevas dinámicas empresariales.

El informe responde a una creciente preocupación, reportó Asufin, sobre la proliferación de intermediarios dedicados a la gestión masiva de reclamaciones, que priorizan el rendimiento económico propio sobre el de los consumidores a quienes representan. Según indicó la asociación, resulta imprescindible que los clientes adopten una actitud crítica y analítica antes de comprometerse con propuestas de litigio presentadas por este tipo de entidades, dada la complejidad y los riesgos inherentes a estos procedimientos.

Asufin concluyó sus observaciones señalando que el fortalecimiento de la información y la transparencia en el sector contribuiría a equilibrar las relaciones entre consumidores y firmas especializadas, disminuyendo la probabilidad de que los usuarios se vean envueltos en procesos judiciales poco beneficiosos o con expectativas económicas poco realistas.

Temas Relacionados

AsufinReclamacionesConsumidoresEntidades financierasEspañaSector legalTransparenciaPrácticas abusivasContratos de financiaciónCostas judicialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Óscar López califica de "mutante" la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez: es una investigación prospectiva

Óscar López califica de "mutante"

El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

El Tribunal de Cuentas alerta

Fallece el histórico dirigente del PSOE Fernández Marugán, un "ejemplo de integridad", según Pedro Sánchez

El exdiputado fue una figura clave en la historia parlamentaria española y el Defensor del Pueblo en funciones durante casi cuatro años, recibiendo homenajes del Ejecutivo y su partido por su dedicación, ética profesional y legado institucional

Fallece el histórico dirigente del

Óscar López sobre las elecciones de Extremadura: "El sueño del PP es que Vox muerda el electorado progresista"

El titular de Transformación Digital sostiene que la formación liderada por Abascal capta principalmente apoyos conservadores, ligados al entorno rural y tradiciones, y rechaza la hipótesis de que los socialistas estén perdiendo respaldo frente a la ultraderecha

Óscar López sobre las elecciones

El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el 'caso Koldo'

La Cámara Alta ha fijado para enero la convocatoria al exresponsable socialista, actualmente encarcelado por supuesto riesgo de huida, en el contexto de una comisión especial para esclarecer el alcance de la trama bajo investigación judicial

El PP cita el 8
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Ábalos

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar