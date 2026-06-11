Claudia Osborne anuncia que espera su tercer hijo junto a José Entrecanales: “Después de un año muy duro...”

José Entrecanales y Claudia Osborne en el bautizo de su hija (INSTAGRAM).

La familia de Claudia Osborne está de celebración. La hija menor de Bertín Osborne ha anunciado que espera su tercer hijo junto a su marido, José Entrecanales, una noticia que llega en un momento muy especial para la pareja después de atravesar una etapa que ella misma ha definido como especialmente difícil.

La escritora y coach ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales mediante un emotivo vídeo en el que se puede escuchar el latido del bebé y ver una ecografía. Junto a las imágenes, Claudia ha querido abrir su corazón y explicar que este embarazo llega después de meses complicados para toda la familia.

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“Después de un año muy duro”, según ha escrito, la pareja ha recibido una noticia que les devuelve la ilusión y les permite mirar al futuro con optimismo. Aunque no ha querido detallar cuáles han sido las dificultades que han afrontado durante este tiempo, sí ha dejado claro que la llegada de este nuevo miembro supone un motivo de enorme alegría.

Además, la hija de Bertín Osborne ha explicado que, por primera vez, ha podido vivir los primeros meses de gestación lejos del foco mediático. La pareja ha decidido mantener la noticia en la más estricta intimidad hasta superar el primer trimestre, una etapa que muchas familias prefieren afrontar con discreción. “Necesitábamos vivirlo así”, ha reconocido Claudia.

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Claudia Osborne y José Entrecanales. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La futura madre también ha aprovechado la publicación para revelar un detalle muy esperado: el sexo del bebé y el nombre elegido. Después de convertirse en padres de dos niñas, Micaela y Violeta, ahora esperan la llegada de un niño que llevará el nombre de su padre. El pequeño se llamará Joselito, un guiño a la tradición familiar que contrasta con las elecciones más originales que realizaron para sus hijas.

Una noticia muy esperada en la familia y amigos

La elección de los nombres siempre ha tenido un significado especial para Claudia. De hecho, Violeta fue escogido como homenaje a Sandra Domecq, madre de Claudia Osborne, ya que las violetas eran una de sus flores favoritas. Un detalle cargado de simbolismo que emocionó a muchos seguidores cuando fue desvelado.

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CLAUDIA OSBORNE Y BERTÍN OSBORNE. (EUROPA PRESS).

La noticia del embarazo ha provocado una inmediata reacción entre amigos y rostros conocidos, que han llenado la publicación de mensajes de felicitación. Entre quienes han querido compartir su alegría públicamente se encuentran figuras como Sassa de Osma o Carola Baleztena. Aunque Bertín Osborne no se ha pronunciado por el momento, todo apunta a que la llegada de un nuevo nieto será una gran alegría para el presentador y cantante.

Con este nacimiento, el clan Osborne continúa creciendo. Para Bertín supondrá convertirse en abuelo por novena vez, una noticia que coincide además con un periodo en el que el artista permanece centrado en su recuperación tras los problemas de salud que le obligaron recientemente a cancelar varios compromisos profesionales.

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Con la llegada del pequeño Joselito prevista para los próximos meses, Claudia Osborne y José Entrecanales afrontan una nueva etapa cargada de ilusión y se convierten en familia numerosa. Tras su boda en 2021, la pareja daba la bienvenida un año después a Micaela y, en 2024, llegaba Violeta.