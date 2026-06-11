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'Los lunes al sol' traslada al teatro el "capitalismo deshumanizado" de la película

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Madrid, 11 jun (EFE).- Casi 25 años después del estreno de 'Los lunes al sol', la galardonada película de Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral, coautor del guión, y el director Javier Hernández Simón adaptan su espíritu al lenguaje teatral para reflejar "ese capitalismo dehumanizado que acaba devorándolo todo".

Así de contundente se ha expresado este jueves durante la presentación de la obra Ignacio del Moral, quien ha incidido en que en esta adaptación han refundido algún personaje y han seleccionado los conflictos de cada uno de ellos para trasladarlo al lenguaje teatral.

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Marcial Álvarez, José Luis Torrijo, Fernando Cayo, Mónica Asensio y Lidia Navarro, entre otros, han tomado el relevo de Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Egido o Nieve de Molina, en esta pieza que se subirá a los Teatros del Canal del 17 al 28 de junio.

El texto presenta unos personajes "propios y sin complejos", a los que han dado una identidad nueva en el escenario.

"Es un espectáculo autónomo respecto a la película; contamos lo mismo, con las mimas palabras, pero los aspectos teatrales hacen que cambie la percepción de la historia, en la que los actores parten de situaciones ligeramente diferentes", advierte Del Moral.

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'Los lunes al sol' trata de hacer una reflexión sobre cómo las circunstancias económicas moldean la identidad y las relaciones humanas y plantea preguntas sobre la justicia social y el sistema laboral actual.

Javier Hernández ha resaltado que se trata de un título "de referencia para toda una generación", una película que está en el recuerdo emocional de todos.

Ha añadido que lo que cuenta está plenamente vigente nosotros, y "hemos incidido en los problemas laborales de la juventud". Un texto con el que pretende reflexionar sobre la "qué pasa con identidad cuando perdemos nuestro sitio social al perder el trabajo y cómo empezamos a percibirnos nosotros mismos en ese momento".

"Antes quedarte en el paro era una tragedia ahora tener trabajo no garantiza nada", ha dicho en relación a los "pobres con trabajo que no llegan a final de mes".

El director ha subrayado que las grades crisis se han sustentado en la red humana, la familia, los amigos, el popular bar español de siempre, no de franquicias".

Un apartado en que también ha hecho hincapié Marcial Álvarez, "el bar es el único bálsamo que tienen los personajes".

El actor Fernando Cayo ha calificado la historia de "clásico contemporáneo, que habla de la injusticia y el desarraigo con sentido el humor", una historia social que ha comparado con películas británicas como 'Billy Elliot' o 'Full Monty".EFE

(vídeo) (foto)

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