Espana agencias

Paraguay desafía al anfitrión en su regreso mundialista con 'la Joya' Enciso en duda

Guardar
Google icon

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jun (EFE).- Paraguay mide este viernes su fuerza en el Mundial 2026 ante uno de los tres anfitriones, Estados Unidos, en un debut de alta tensión al que la Albirroja llega condicionada por la duda en el once titular de la estrella Julio 'la Joya' Enciso.

PUBLICIDAD

El encuentro se disputará a las 18.00 horas (01.00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles y marcará la casilla de salida de la Copa del Mundo en suelo estadounidense con el arranque del grupo D, que completan Australia y Turquía.

Tras 16 años de ausencia, la Albiroja arriba a este encuentro condicionada por la gran estrella del equipo, el delantero Julio Enciso, cuyo puesto en el once inicial se mantiene en interrogante por la lesión muscular que arrastra desde el pasado 5 de junio.

PUBLICIDAD

'La Joya' sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso contra Nicaragua, una dolencia que acarreaba desde el calentamiento y que se agravó por un fuerte golpe.

El atacante ha estado entrenando desde su llegada el pasado domingo a la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, donde el club tiene su sede, apartado del grupo y su presencia en el terreno de juego para el primer partido de la Albirroja dependerá de su evolución en las próximas horas.

El técnico argentino Gustavo Alfaro sostendrá la estructura de Paraguay sobre la jerarquía de Gustavo Gómez, capitán y pilar defensivo que milita en el Palmeiras brasileño.

Los tres puntos en disputa resultan esenciales para mantenerse a flote en uno de los grupos más impredecibles del torneo, donde EE.UU. parte con la irrefutable ventaja local.

El compromiso añadirá un choque extra en los banquillos, con un Alfaro que se verá las caras con su compatriota Mauricio Pochettino, quien debuta en una cita mundialista liderando el ambicioso proyecto del conjunto de las Barras y las Estrellas.

Sobre el tablero, el capitán y atacante del AC Milán, Christian Pulisic, además del centrocampista del Juventus Weston McKennie, encabezan el conjunto más exigente de la historia de Estados Unidos.

La principal preocupación del seleccionador se cierne sobre todo en la fragilidad de la línea defensiva y en la alarmante falta de profundidad de una plantilla acostumbrada a sumar kilómetros sobre el césped.

Pese a que los pronósticos favorecen al anfitrión, el foco de Estados Unidos radica en frenar el juego directo de Paraguay, además de controlar la posesión y el ritmo del partido.

Entre las filas del combinado norteamericano también emerge Giovanni Reyna, la joven promesa del Borussia Dortmund e hijo del excapitán nacional Claudio Reyna; y Weston McKennie, cuya energía en la Juventus lo enmarca como el gran motor de la selección.

Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Freese, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman, Antonee Robinson, Sergino Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Seleccionador: Mauricio Pochettino

Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.

Seleccionador: Gustavo Alfaro

Árbitro: Dannie Makkelie, de Países Bajos.

Estadio de Los Ángeles.

Hora: 18.00 horas (01.00 GMT del sábado). EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jesús Aguirre repite como presidente del Parlamento de Andalucía

Infobae

'Los lunes al sol' traslada al teatro el "capitalismo deshumanizado" de la película

Infobae

El Baskonia y su afición lanzarán el txupinazo de las fiestas de Vitoria

Infobae

Julián Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo

Infobae

El ala-pívot esloveno Aljaz Kunc, primer fichaje del Girona para la temporada 2026-2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

El PSOE cae cinco puntos y el PP crece dos en el primer barómetro del CIS tras la imputación de Zapatero y caso Leire Díez

Narcotraficantes disparan a la Guardia Civil en un operativo en el que ha incautado más de 1.000 kilos de hachís en Huelva

El juez autoriza a la UCO a investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

ECONOMÍA

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

PSOE y PP rechazan que 40 años cotizados sean suficientes para prejubilarse sin descuento

El aburrimiento cuesta más a las empresas que el estrés: 4 de cada 10 trabajadores españoles sienten que su trabajo no importa

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

DEPORTES

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después