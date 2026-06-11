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El Baskonia y su afición lanzarán el txupinazo de las fiestas de Vitoria

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Vitoria, 11 jun (EFE).- El Baskonia y su afición serán los encargados de lanzar el txupinazo -el cohete que da inicio- de las fiestas de Vitoria el próximo 4 de agosto, en reconocimiento a su séptima Copa del Rey que ganó el pasado mes de febrero.

La teniente de alcaldesa de Vitoria, Beatriz Artolazabal, desveló este jueves quiénes serán los encargados de dar comienzo a las fiestas de la Blanca, en un acto al que han asistido el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, el entrenador del equipo, Paolo Galbiati, y el capitán, Tadas Sedekerskis, así como Myriam Pereda, en nombre de la afición baskonista.

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La decisión de quién es el encargado de lanzar el txupinazo va rotando entre los grupos del Ayuntamiento de Vitoria y este año correspondía al PNV, que ha elegido reconocer "no sólo los éxitos deportivos del club, sino también todo lo que el Baskonia y su afición representan para la ciudad", dijo Artolazabal.

Recordado el último título de campeones de Copa, pero dijo que más allá de los trofeos mucho más importante es la capacidad que tiene este club para "generar ilusión, orgullo colectivo y sentimiento de ciudad".

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Los representantes del club baskonista volverán así a la balconada de la iglesia de San Miguel después de que el 24 de febrero pasado unos 40.000 aficionados abarrotaran la plaza de la Virgen Blanca para recibir a la plantilla tras lograr el título de la Copa del Rey.

No será la primera vez que representantes del mundo deportivo alavés y vitoriano lanzan el txupinazo. En 2022 lo hicieron las atletas Elena Loyo y Ruth Brito, y en 2016 los clubes de rugby Gaztedi y de baloncesto femenino Araski. EFE

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