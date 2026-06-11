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Jesús Aguirre repite como presidente del Parlamento de Andalucía

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Sevilla, 11 jun (EFE).- El cordobés Jesús Aguirre repetirá esta legislatura como presidente del Parlamento de Andalucía al ser elegido este jueves por mayoría simple con los votos de los 53 diputados del PP en el pleno de constitución de la nueva Cámara autonómica tras las elecciones del 17 de mayo.

La elección ha sido en la segunda votación, donde solo se requiere mayoría simple, puesto que en la primera votación Aguirre ha conseguido también 53 apoyos, dos menos que la mayoría absoluta que requería.

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Solo ha habido otra candidata, la diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza, que se ha hecho con ocho votos en la primera votación y ocho también en la segunda, mientras el resto de grupos -PSOE, Vox y Por Andalucía- han declinado presentar nombres para este cargo.

Aguirre, como diputado de más edad, ha sido el encargado de presidir la Mesa en la constitución del Parlamento, por lo que se ha proclamado a sí mismo presidente de la Cámara en la XIII Legislatura de la autonomía andaluza.

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Jesús Aguirre ocupa el cargo desde 2022, cuando pasó de ser consejero de Salud y Familias a hacerse con la Presidencia de la Cámara autonómica.

Según fuentes del PP, Aguirre ya tenía confirmación este miércoles por la noche de que repetiría como presidente del Parlamento y contaba incluso con el discurso escrito para la sesión de constitución. EFE

(Foto) (Vídeo)

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