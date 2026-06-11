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Julián Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo

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Oviedo, 11 jun (EFE).- El Real Oviedo anunció este jueves el fichaje del entrenador Julián Calero, técnico madrileño de 55 años con pasado en el Levante, Burgos o Cartagena, para que lidere el proyecto azul en su regreso a segunda división tras perder esta temporada la máxima categoría.

Calero (Parla, 1970) se compromete con el club carbayón por una temporada, con opción a otra más dependiendo de objetivos. Regresa a un club donde ya estuvo en el curso 2016/2017 como segundo entrenador de Fernando Hierro.

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Calero, que se pondrá al frente de los entrenamientos el próximo 6 de julio, llegará a la capital del Principado acompañado de Pedro Hernández como segundo entrenador y de Roberto Ovejero como preparador físico, que al igual que el madrileño regresa a un club donde ya estuvo acompañando a Fernando Hierro.

Este será el primer proyecto de Calero tras ser despedido en el Levante el pasado noviembre, cuando, tras ascender el pasado curso como campeones de segunda división, los granotas eran, precisamente junto al Oviedo, colistas de primera división. Finalmente, el equipo valenciano logró salvarse a las órdenes del portugués Luis Castro.

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Antes de triunfar en el Levante, el preparador de Parla se hizo un nombre en segunda división con el Burgos primero, con el que ascendió en 2021 y rozó la promoción durante dos temporadas, y con el Cartagena después, equipo al que llegó con el curso empezado y logró salvar con holgura.

La trayectoria de Julián Calero comenzó en la cantera del Atlético de Madrid, fue ayudante de entrenadores como Michel González, Dmitri Chéryshev, Luis Milla, Julen Lopetegui y Fernando Hierro, pasó por la cantera del Real Madrid y entrenó en solitario al Parla y Alcobendas en la tercera madrileña y al Navalcarnero y Rayo Majadahonda en Segunda B; además, fue segundo de Hierro en la selección española que disputó el Mundial de 2018 en Rusia.

Calero se convierte en el sexto entrenador por el que apuesta el Grupo Pachuca desde su llegada al Real Oviedo en el verano de 2022, ya que entonces ya estaba Jon Pérez Bolo y después con Carrión repitieron experiencia: Los otros fueron Álvaro Cervera, Luis Carrión, Javi Calleja, Veljko Paunovic y Guillermo Almada. EFE

pfg/gv/jap

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