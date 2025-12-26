Condenan a 8 años y 8 meses de cárcel al hombre que embistió y trató de matar a su ex a golpes en una autovía de Almería

Durante siete años, la convivencia de la víctima con el hombre ahora condenado estuvo marcada por un control constante y malos tratos físicos y psicológicos. Entre 2014 y 2021, ella soportó agresiones como golpes, tirones de pelo y amenazas, además de vivir bajo intimidación continua, un lenguaje degradante y restricciones sobre su libertad personal, según consignó el medio El País. El tribunal considera acreditado que este comportamiento causó un daño emocional importante, compatible con una situación prolongada de violencia de género. Sobre este trasfondo de años de violencia se produjo el ataque por el que la justicia andaluza sancionó de manera contundente al agresor.

De acuerdo con El País, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó una sentencia de ocho años y ocho meses de prisión para el responsable de un intento de asesinato cometido en septiembre de 2021. Según la resolución, esa madrugada el condenado realizó catorce llamadas telefónicas a su expareja, entre las 3:28 y las 6:53, que no obtuvieron respuesta. Ante la falta de contestación, el hombre salió con su coche y buscó a la mujer por lugares que ella acostumbraba frecuentar.

Alrededor de las 7:00 horas, el agresor localizó a la víctima cuando conducía por la carretera del aeropuerto de Almería, en la zona de El Alquián, acompañada de dos amigas. Según detalló El País, comenzó a perseguirlas con su vehículo, haciendo sonar el claxon insistentemente hasta que colisionó por detrás con el automóvil donde iba la mujer. El impacto provocó que el coche de la víctima derrapara y quedara detenido en la calzada.

Cuando la mujer reconoció al conductor, descendió del vehículo, momento en el que el hombre la abordó y, sin pronunciar palabra, la sujetó con fuerza por el cuello y le asestó varios golpes en el rostro. Luego la arrojó contra el asfalto, de modo que la cabeza de la víctima impactó bruscamente. Según el testimonio recogido por El País, el atacante continuó golpeándola, esta vez con intención de matarla, mientras ella yacía inconsciente en la carretera.

Testigos presenciales relataron que el individuo le propinó más puñetazos y estrelló la cabeza de la mujer contra el suelo en repetidas ocasiones, todo ello mientras profería amenazas e insultos como: “puta, te voy a matar, no mereces vivir, por qué no me coges las llamadas, eres una guarra, te voy a quitar de en medio, me estás engañando con otros tíos”, según publicó El País. Una de las amigas de la víctima intentó llamar a la Policía, mientras la otra forcejeó con el atacante, gritando “suéltala que la matas”, ya que el hombre intentaba estrangular a la víctima con fuerza.

La agresión persistió hasta que la víctima quedó inconsciente y dejó de responder. Ante la llegada de la Policía Local de Almería y la Guardia Civil, el agresor abandonó la escena, entrando de nuevo en su automóvil. El tribunal concluyó que el hombre no presentó intención alguna de auxiliar a la víctima, solo se detuvo una vez que ya había realizado actos suficientes para ocasionar su muerte. La sentencia descartó todo atenuante de confesión, debido a que, al relatar los hechos, el responsable ya no podía ocultar los acontecimientos, además de que intentó justificar sus acciones argumentando un supuesto estado de embriaguez y consumo de drogas, cosa que fue rechazada por el tribunal tras la evaluación de los agentes actuantes.

Las consecuencias físicas del ataque fueron de gravedad para la víctima. El País informó que sufrió traumatismo craneofacial y múltiples fracturas, sobre todo en la cabeza. Recibió atención quirúrgica y requirió de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, con un proceso de recuperación estimado en 180 días. A nivel psicológico, el dictamen judicial menciona un daño emocional y psíquico relevante, resultado de la violencia sostenida a lo largo de su relación.

La resolución judicial indica que la violencia de género fue constante durante la relación, que estuvo marcada por insultos, amenazas de muerte y restricciones sobre la autonomía de la mujer, como controlar su teléfono móvil o limitar su vestimenta y maquillaje, especialmente en el ámbito laboral. También recoge que la víctima y su agresor mantenían una relación sentimental intermitente desde 2014, en la que nacieron dos hijos, y que la agresividad y el control se extendieron durante toda la convivencia.

Además de la condena por el intento de homicidio agravado por violencia de género, el tribunal impuso una pena añadida de un año y ocho meses por malos tratos habituales, según detalló El País. En total, el hombre deberá cumplir ocho años y ocho meses de prisión. La justicia dispuso que no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima ni a sus dos hijos durante veinticinco años. También fue despojado de la patria potestad y estará sujeto a libertad vigilada tras terminar la condena en prisión.

El tribunal subrayó el menosprecio del acusado hacia la condición de mujer de la víctima y su intención de someter su voluntad por medio de la violencia, al considerar legitimado el control y la posesión sobre ella. La sentencia consideró que su comportamiento reiterado fue el de dominar y doblegar a la mujer, tanto mediante agresiones físicas como insultos y amenazas.

Durante el proceso judicial, la víctima renunció a recibir una indemnización, tras alcanzar un acuerdo con la defensa del condenado, según consignó El País.

El artículo de El País recordó la disponibilidad del teléfono 016 para información y asesoramiento jurídico destinado a víctimas de violencia de género y su entorno, un servicio que opera permanentemente en 52 idiomas, que resulta gratuito y no deja rastro en la factura, aunque puede quedar registrado en algunos dispositivos. El servicio responde también a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y mediante WhatsApp al 600000016.