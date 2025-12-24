Espana agencias

La presidenta de Cantabria apela en su mensaje de Navidad a la unidad y estabilidad: "Una región dividida no avanza"

La dirigente regional insta a las fuerzas políticas a recuperar el diálogo, advierte sobre las consecuencias de la fragmentación parlamentaria y reclama compromiso colectivo para fortalecer el crecimiento económico, el bienestar social y la convivencia democrática en Cantabria

El anuncio de un programa plurianual de financiación para la Universidad de Cantabria marcó uno de los ejes destacados en el mensaje navideño de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga. Según informó Europa Press, la mandataria hizo hincapié en la importancia de sostener inversiones educativas, asegurando cobertura financiera estable y reforzando tanto la competitividad académica como los resultados educativos de la comunidad. Este tema fue presentado junto a un llamado a las principales fuerzas parlamentarias para superar la fragmentación política y fortalecer la cohesión institucional, al considerar que “una región dividida no avanza”.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje de la presidenta, transmitido el 24 de diciembre desde el Hospital Valdecilla, incidió en la necesidad de que la clase política muestre responsabilidad y unidad, promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento económico y el bienestar social. Sáenz de Buruaga destacó que la comunidad requiere “buena voluntad, serenidad y sentido de región” para que Cantabria vuelva a ser la prioridad de todos los grupos con representación parlamentaria.

Europa Press detalló que la intervención de Sáenz de Buruaga se produjo en un contexto de especial tensión política, dado que el día previo el Gobierno autonómico aprobó la prórroga de los presupuestos tras el rechazo de las cuentas propuestas para 2026 por parte de la oposición, compuesta por PRC, PSOE y Vox. Frente a este panorama, la presidenta reiteró que no descarta adelantar elecciones si persiste el bloqueo legislativo, aclarando en reiteradas ocasiones: “No tengo miedo a las urnas”.

En su alocución, la dirigente regional se refirió también a la situación política nacional, instando a evitar la división y la “construcción de muros”. Sáenz de Buruaga abogó por valores de convivencia y eficacia institucional, enfatizando que se precisa “respeto y no abuso de las instituciones” en la gestión pública.

En el plano autonómico, la presidenta seleccionó como escenario de su mensaje el Hospital Valdecilla, rindiendo un homenaje explícito a los trabajadores de la sanidad pública de Cantabria. Afirmó que este hospital representa un modelo de lo que la región puede lograr cuando se prioriza el interés colectivo y el trabajo conjunto. La presidenta valoró el papel del hospital como símbolo de superación y transformación regional, indicando que Valdecilla ejemplifica el cambio que su gobierno aspira a consolidar.

Respecto a los progresos alcanzados desde el inicio de su gestión en 2023, Sáenz de Buruaga citó avances económicos y sociales. Europa Press consignó que la mandataria señaló el récord de empleo, el liderazgo en la creación de empresas y la captación de inversión extranjera como señales de dinamismo económico. También resaltó la posición de Cantabria como referente en turismo sostenible, el ascenso en los índices de innovación y la mejora en la confianza empresarial. Según la presidenta, la comunidad avanza hacia la convergencia con los estándares económicos de España y Europa, gracias a la superación de “inercias del pasado”.

A nivel de servicios públicos, la presidenta remarcó la ampliación del presupuesto y los recursos gestionados, citando la reducción de las listas de espera en el sistema sanitario y en la concesión de prestaciones por dependencia o discapacidad. En educación, la comunidad se sitúa, según los datos expuestos por la propia Sáenz de Buruaga y recopilados por Europa Press, a la cabeza nacional en ratio de alumnos por profesor, en segunda posición en gasto público, y tercera en resultados del informe PISA y en menor tasa de abandono escolar. La financiación garantizada de la Universidad de Cantabria mediante un contrato programa plurianual fue destacada como “histórica”.

La mandataria destinó parte de su discurso a reconocer las dificultades actuales del sector primario, comprometiendo el respaldo del Gobierno a ganaderos y pescadores para asegurar que continúen trabajando “con dignidad”. En materia de vivienda, Sáenz de Buruaga explicó que el Ejecutivo regional está aplicando medidas como la reducción de impuestos, el aumento de ayudas, la construcción de viviendas protegidas y, a partir de 2026, la introducción de avales públicos de hasta el 20% para facilitar el acceso a hipotecas, así como una ley autonómica orientada a movilizar viviendas vacías y proteger a los propietarios frente a la ocupación.

El medio Europa Press también reportó la mención de otras iniciativas para reforzar la Formación Profesional, mejorar infraestructuras requeridas por el tejido empresarial, simplificar trámites y reducir la presión fiscal, además del “apoyo sin precedentes” a los trabajadores autónomos.

En su balance y perspectivas futuras, Sáenz de Buruaga expresó su confianza en la evolución positiva de Cantabria, planteando que está “empezando a recoger la cosecha” de las políticas implementadas. Entre los proyectos previstos, la jefa del Ejecutivo subrayó el desarrollo del Campus Tecnológico y Centro de Datos Altamira, con una inversión prevista de 3.600 millones de euros, que convertirá a la región en un centro de innovación digital y tecnológica. Adicionalmente, se espera la entrada en funcionamiento de nuevas iniciativas industriales y la culminación de proyectos culturales estratégicos como el MUPAC, el Centro Asociado del Reina Sofía y el Faro Santander, con proyección internacional.

Dentro del ámbito sanitario e investigador, Sáenz de Buruaga mencionó la incorporación de tratamientos de protonterapia para cáncer, el establecimiento del Parque de la Innovación en Salud y la consolidación del proyecto Cohorte Cantabria, acciones destinadas a mantener al Hospital Valdecilla a la vanguardia de la investigación clínica y la adopción de nuevas tecnologías.

El medio Europa Press indicó que, pese al optimismo exhibido sobre el rumbo de Cantabria, la presidenta advirtió que la región necesita un mayor respaldo del Gobierno central, al que reclamó respeto en la distribución de recursos y decisiones que no frenen inversiones consideradas estratégicas para acabar con el aislamiento en materia de infraestructuras y potenciar la competitividad regional. Sáenz de Buruaga reiteró la urgencia de que el Ejecutivo nacional actúe para romper este aislamiento y facilite el avance económico y social de Cantabria.

La presidenta concluyó su mensaje transmitiendo deseos de prosperidad y esperanza a la ciudadanía, reiterando el compromiso por una convivencia democrática fortalecida y un futuro orientado al progreso colectivo.

