Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.

La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%

El registro acumulado de votantes en la primera mitad de la jornada electoral refleja uno de los niveles más bajos en años, mientras autoridades recalcan la ausencia de incidentes y llaman a la ciudadanía a acudir antes del cierre de urnas

El Gobierno se opone a una posible abstención del PSOE para que Guardiola no dependa de Vox

El Gobierno afea al PP que recurra a "excusas de mal pagador" para no pronunciarse sobre la subida de las pensiones

Feijóo comparecerá el 29 de diciembre ante los medios para hacer balance del curso político

Sánchez se solidariza con Dinamarca y Groelandia y pide respeto a su "soberanía e integridad territorial"

Facua denuncia a varias plataformas online ante Consumo por vender balizas V16 sin conectividad sin indicar que no están homologadas

Las redes sociales son lo que más influye en la opinión política de los españoles, especialmente de los más jóvenes

Una investigación de la Policía Nacional conduce a la detención de un productor de pornografía infantil en Argentina que operaba en Europa y Sudamérica

La Justicia canaria ordena repetir el juicio por el despido de una coordinadora de Mercadona acusada de vejar a sus trabajadores por falta de motivación

Dos okupas matan de una paliza a dos personas que intentaron desalojarles de un chalé en Elche (Alicante): están atrincherados y rodeados por la Guardia Civil

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Así quedan las pensiones para 2026: las mínimas suben un 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 11,4%

El Gobierno aprueba el abono de transporte único y prorroga los descuentos actuales: cómo quedan las tarifas

El Banco de España alerta de que la subida del salario de los funcionarios impacta en el déficit previsto en 2027

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores