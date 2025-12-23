Vox expulsa a Ortega Smith de la Ejecutiva tras meses de desencuentros y le sustituye la diputada catalana Júlia Calvet

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la Ejecutiva, tras meses de desencuentros, y le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet, según ha informado el partido este martes.
La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox, y el partido se ha deteriorado en los últimos meses y Vox ya le apartó de la portavocía adjunta en el Congreso a principios de noviembre.
Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat!, Júlia Calvet también es diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.
Últimas Noticias
La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%
El registro acumulado de votantes en la primera mitad de la jornada electoral refleja uno de los niveles más bajos en años, mientras autoridades recalcan la ausencia de incidentes y llaman a la ciudadanía a acudir antes del cierre de urnas
El Gobierno se opone a una posible abstención del PSOE para que Guardiola no dependa de Vox
El Gobierno afea al PP que recurra a "excusas de mal pagador" para no pronunciarse sobre la subida de las pensiones
Feijóo comparecerá el 29 de diciembre ante los medios para hacer balance del curso político
Sánchez se solidariza con Dinamarca y Groelandia y pide respeto a su "soberanía e integridad territorial"
MÁS NOTICIAS