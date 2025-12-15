Espana agencias

Sánchez cree que puede recuperar la relación con Junts si cumple los compromisos pendientes

El presidente remarcó ante la prensa la disposición del Gobierno para reabrir el contacto con el partido catalán, condicionando avances a la materialización de acuerdos pendientes y destacando la importancia de recomponer alianzas para asegurar la estabilidad legislativa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó durante un encuentro informal con periodistas la situación derivada de la ruptura en las conversaciones con Junts, aludiendo a la ausencia de un interlocutor formal tras el encarcelamiento de Santos Cerdán. Expresó que la relación con la formación catalana permanece interrumpida, aunque planteó la posibilidad de restablecer el contacto si se completan ciertos compromisos pendientes. En ese contexto, Sánchez expuso que el cumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a un cambio sustancial en la dinámica política actual entre su Ejecutivo y los representantes de Junts, lo que permitiría reabrir vías de diálogo entre las dos partes.

Según publicó la prensa tras la tradicional copa prenavideña en La Moncloa, el mandatario manifestó que la reapertura de las negociaciones con Junts depende de que se avance de manera efectiva en dos puntos principales: la aprobación de la ley de amnistía, dirigida a dirigentes independentistas, y la publicación de las balanzas fiscales. De acuerdo con las mismas fuentes, ambos aspectos representan exigencias centrales para la formación liderada por Carles Puigdemont y constituyen condiciones imprescindibles para que se produzca un acercamiento político.

El medio destacó que el Gobierno continúa trabajando en la elaboración y divulgación de las balanzas fiscales, lo que había sido una de las demandas reiteradas durante las conversaciones. Sánchez remarcó que el tema de la amnistía, que también contempla la posible vuelta a España de Puigdemont, sigue formando parte de la agenda de negociación. Durante el balance del semestre de Gobierno, el propio presidente hizo referencia a la importancia de abordar estos compromisos y señaló que su cumplimiento podría sentar las bases para restablecer la coalición parlamentaria que permitiría impulsar la actividad legislativa.

La cuestión de la estabilidad institucional ha cobrado especial relevancia en el actual contexto político. Tal como informó el medio, Sánchez subrayó que el restablecimiento de la relación con el partido independentista es clave para asegurar una mayoría en el Congreso y así dotar de estabilidad al Gobierno. El presidente detalló ante los medios de comunicación que contar nuevamente con el apoyo de Junts representaría la posibilidad de finalizar la legislatura, superando las dificultades que implica la ausencia de una mayoría suficiente.

En sus declaraciones, Sánchez se refirió también al reciente dictamen publicado por un jurista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según reportó la prensa, el jefe del Ejecutivo valoró de manera positiva este informe, interpretándolo como un respaldo a la estrategia del Gobierno en torno a la ley de amnistía. Esta evaluación refuerza el argumento del Ejecutivo acerca de la viabilidad jurídica y política de la medida, que nació del pacto alcanzado previamente con fuerzas independentistas.

Durante la conversación con periodistas, Sánchez articuló su intención de mantenerse al frente del Gobierno hasta el año 2031, objetivo que ya había anticipado en otras ocasiones al señalar su propósito de concluir la próxima legislatura. El presidente defendió la fortaleza de su gabinete, resaltando la experiencia de su equipo en la gestión de crisis y la capacidad de afrontar posibles turbulencias políticas. Los medios consignaron que Sánchez descartó una remodelación profunda en su Ejecutivo y abogó por reforzar la eficacia de la acción gubernamental, pues considera que su equipo ha alcanzado un grado de madurez que le permite abordar con mayor perspectiva los retos presentes.

La situación interna del Partido Socialista Obrero Español formó parte de la agenda de la charla, según reflejó la cobertura periodística. Sánchez aseguró que cuenta con el aval mayoritario de la militancia y relativizó los cuestionamientos surgidos desde capas intermedias del partido. El presidente afirmó que este tipo de críticas constituye una constante histórica dentro de la organización y señaló que los sectores más críticos no representan el sentir de la mayoría.

Respecto a los recientes casos de corrupción y acoso señalados entre las filas socialistas, el presidente indicó que la reacción fue inmediata y firme, aunque reconoció retrasos en la atención directa a las víctimas. Según recogió la prensa, el mandatario atribuyó estos retrasos a la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de recursos dentro de las estructuras partidarias. Sánchez sostuvo que ya han detectado los aspectos sobre los que se debe mejorar para evitar episodios similares en el futuro y reiteró el compromiso del partido con la justicia, mencionando la disposición para facilitar toda la documentación que solicita la Audiencia Nacional en relación con pagos en efectivo efectuados durante los últimos siete años.

En el balance del curso político, el Gobierno sitúa entre sus prioridades inmediatas la recuperación del apoyo de Junts y el desbloqueo tanto de la ley de amnistía como de los informes fiscales pendientes. Este proceso resulta determinante para consolidar el funcionamiento del gabinete hasta el término de la legislatura y garantizar la estabilidad de las instituciones en un panorama marcado por la volatilidad. De acuerdo con los medios presentes en el evento, Sánchez enfatizó su confianza en que, cumpliendo los compromisos asumidos y reforzando la cohesión interna, el Ejecutivo podrá superar las tensiones vividas recientemente y avanzar hacia la conclusión del ciclo político abierto con las últimas disputas entre el Gobierno central y el partido de Puigdemont.

