Polémica en San Sebastián por las "dudas" sobre la candidatura al Mundial 2030

San Sebastián, 13 may (EFE).- Los socialistas de San Sebastián creen que la posición del alcalde, Jon Insausti (PNV), sobre la conveniencia o no de albergar algunos partidos del Mundial de Fútbol 2030 "resta credibilidad a la candidatura" de la ciudad y "pone en riesgo una oportunidad estratégica para el deporte y las infraestructuras" donostiarras.

Tras las declaraciones de este martes, en que la portavoz socialista en el Ayuntamiento donostiarra, Ane Oyarbide, pidió "más firmeza" a Insausti en la defensa de San Sebastián como una de las sedes del Mundial, este miércoles se ha vuelto a pronunciar y ha calificado la actitud del regidor de "irresponsable".

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Insausti anunció el lunes que el Ayuntamiento analiza si la ciudad puede ser o no una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2030, ya que puede tener tanto "consecuencias positivas" como "negativas" y es preciso abordar la cuestión con "seriedad, rigor y transparencia", según afirmó.

"Aquí sí entran los matices en juego. A esta ciudad llegan muchas propuestas para albergar todo tipo de eventos más pequeños o más grandes y se analizan todas con todo lujo de detalles. Y lo que estamos haciendo durante estos meses es trabajar y analizar si ser sede del Mundial es posible o no lo es. Capacidad de gestión, de coordinación y logística tenemos, está más que demostrado. Ahora hay que ver qué consecuencias tiene todo esto", argumentó el regidor.

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Este martes, Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local en el gobierno de PNV-PSE, ha anunciado que ya ha encargado un informe a la Sociedad de Fomento de San Sebastián sobre el impacto económico que tendría para la ciudad y su entorno la celebración de este evento "para ser realmente conscientes de qué estamos hablando".

"Sin duda, supondría un auténtico espaldarazo para la ciudad y para el conjunto del territorio, también en clave metropolitana. Se trata de una decisión que va mucho más allá de acoger tres partidos de fútbol", destaca.

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Remarca, además, que este debate "no se da en Bilbao", también candidata a acoger el Mundial "y también gobernada por el PNV". EFE