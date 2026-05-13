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Polémica en San Sebastián por las "dudas" sobre la candidatura al Mundial 2030

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San Sebastián, 13 may (EFE).- Los socialistas de San Sebastián creen que la posición del alcalde, Jon Insausti (PNV), sobre la conveniencia o no de albergar algunos partidos del Mundial de Fútbol 2030 "resta credibilidad a la candidatura" de la ciudad y "pone en riesgo una oportunidad estratégica para el deporte y las infraestructuras" donostiarras.

Tras las declaraciones de este martes, en que la portavoz socialista en el Ayuntamiento donostiarra, Ane Oyarbide, pidió "más firmeza" a Insausti en la defensa de San Sebastián como una de las sedes del Mundial, este miércoles se ha vuelto a pronunciar y ha calificado la actitud del regidor de "irresponsable".

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Insausti anunció el lunes que el Ayuntamiento analiza si la ciudad puede ser o no una de las sedes del Mundial de Fútbol en 2030, ya que puede tener tanto "consecuencias positivas" como "negativas" y es preciso abordar la cuestión con "seriedad, rigor y transparencia", según afirmó.

"Aquí sí entran los matices en juego. A esta ciudad llegan muchas propuestas para albergar todo tipo de eventos más pequeños o más grandes y se analizan todas con todo lujo de detalles. Y lo que estamos haciendo durante estos meses es trabajar y analizar si ser sede del Mundial es posible o no lo es. Capacidad de gestión, de coordinación y logística tenemos, está más que demostrado. Ahora hay que ver qué consecuencias tiene todo esto", argumentó el regidor.

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Este martes, Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local en el gobierno de PNV-PSE, ha anunciado que ya ha encargado un informe a la Sociedad de Fomento de San Sebastián sobre el impacto económico que tendría para la ciudad y su entorno la celebración de este evento "para ser realmente conscientes de qué estamos hablando".

"Sin duda, supondría un auténtico espaldarazo para la ciudad y para el conjunto del territorio, también en clave metropolitana. Se trata de una decisión que va mucho más allá de acoger tres partidos de fútbol", destaca.

Remarca, además, que este debate "no se da en Bilbao", también candidata a acoger el Mundial "y también gobernada por el PNV". EFE

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EFE

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