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España y Arabia Saudí elevan el nivel de su relación bilateral a "asociación estratégica"

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Madrid, 13 may (EFE).- España y Arabia Saudí han dado un salto en su relación bilateral al elevarla al nivel de "asociación estratégica", según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares ha comparecido este miércoles en la sede del Ministerio junto a su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Sauden, tras mantener una reunión en la que ambos han constatado que las relaciones se encuentran "en el mejor momento", ha dicho Albares.

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El acuerdo que han suscrito, ha explicado el ministro, establece un consejo de asociación estratégica entre los dos países, un mecanismo de "coordinación" que contempla encuentros que se celebrarán de manera alterna y abordarán cuestiones de política, defensa, energía y cultural, entre otros. EFE

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