Juventudes Socialistas designará a Aránzazu Figueroa nueva secretaria general en un Congreso a finales de mayo

Juventudes Socialistas de España (JSE) celebra su 27 Congreso en Madrid a finales de este mes de mayo, los días 29,30 y 31 en el que se ratificará la elección de la nueva secretaria general, Aránzazu Figueroa, que se convertirá en la primera mujer en dirigir esta organización vinculada al PSOE.

En principio el Congreso iba a llevarse a cabo entre el 8 y el 10 de este mes, pero finalmente decidieron retrasarlo unas semanas hasta después de las elecciones autonómicas en Andalucía de este domingo, según indican a Europa Press fuentes socialistas.

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De hecho la nueva líder de Juventudes participó esta semana en la campaña andaluza, en un acto junto a la candidata María Jesús Montero en Martos (Jaén) en el que pidió el voto para los socialistas y alertó de las consecuencias sobre los servicios públicos que tendría la continuidad del presidente Juanma Moreno (PP).

En el lanzamiento de su candidatura, en un vídeo publicado en redes sociales el pasado mes de marzo, alertaba del "auge de la ultraderecha" y reivinció a una generación que "no ha venido a conformarse y mucho menos a callar".

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Hasta ahora lideraba las Juventudes Socialistas de Madrid, ya es secretaria general electa de JSE puesto que es la única que ha presentado candidatura y por tanto no tendrá que someterse a elecciones primarias. En el 27 Congreso su nombramiento se hará oficial y designará a los integrantes de la nueva dirección.

Entre sus tareas estará la de participar en las reuniones semanales de la Ejecutiva Federal del PSOE que preside el secretario general Pedro Sánchez y que se celebran cada lunes en la sede del partido en la calle Ferraz.

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Figueroa, de 27 años, estudió Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sustituye en el puesto al valenciano Víctor Camino que accedió al puesto en el año 2021 tras superar unas primarias y obtener casi el 70% de los apoyos y actualmente es diputado en el Congreso de los Diputados.