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Aemet traslada a la jueza de la dana que el 29O usó información de las estaciones de Avamet como fuente complementaria

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La dirección de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha trasladado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que, para la vigilancia del episodio meteorológico del 29 de octubre de 2024, utilizó como herramienta principal la información procedente del radar de Cullera, complementada con datos de estaciones meteorológicas, redes hidrológicas y otras fuentes de observación disponibles en abierto en internet, entre ellas, las estaciones integradas en la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Así lo indica Aemet en un escrito ante la petición de la instructora para que informara de qué datos concretos de la red de Avamet utilizó o tuvo a su disposición durante el seguimiento del episodio, ya que en su informe oficial sobre la dana se cita como fuente de datos de precipitación acumulada a Aemet, Confederaciones Hidrográficas y Avamet.

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Esa información la utilizó también para publicar información basada en datos de estaciones de Avamet el 29 de octubre de 2024 en su cuenta de la red social X, donde publicó, entre otros, mensajes a las 7.50, 11.38 y 13.29 horas. En el primero, con estos datos, informaba de que "estaciones de la red de @avamet de la Ribera Alta, se superan los 150 l/m2 en Castelló (de la Ribera) y la Pobla Llarga, y se acercan a esa cifra otras como Alberic o Tous".

En el segundo, señalaba que "registros en la red de @avamet que ya superan los 200 l/m2 en la Ribera Alta y muchas otras poblaciones de interior y prelitoral de Valencia que superan los 100" y en el tercero recoge un listado de acumulados, con 239.6 l/m2 en localidades como Castelló (de la Ribera); Massalavés, 220.2 o La Pobla Llarga, 219.0, entre otros.

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Según señala Aemet en el informe, durante el episodio, utilizó esa información procedente de estaciones de Avamet mientras "estuvieron disponibles en tiempo real, tanto para el seguimiento complementario de la situación meteorológica como para la difusión pública de información a través de sus canales oficiales de comunicación".

CAÍDA TEMPORAL DE LA TRANSMISIÓN

No obstante, apunta que durante la tarde del 29 de octubre de 2024, numerosas estaciones meteorológicas, tanto de Avamet como de otras redes de observación, incluidas las suyas propias, "dejaron de transmitir datos temporalmente como consecuencia de las interrupciones en las comunicaciones y en el suministro eléctrico ocasionadas por el propio episodio meteorológico".

Las estaciones continuaron registrando información meteorológica y se recuperaron posteriormente los datos a medida que fueron restableciéndose las comunicaciones. Con posterioridad al episodio de la dana, Aemet elaboró un análisis técnico de las precipitaciones registradas utilizando información procedente de distintas fuentes observacionales, entre ellas Aemet, Confederaciones Hidrográficas y estaciones de Avamet, "con el objetivo de disponer de la mayor resolución espacial posible en la reconstrucción del episodio", según señala en el escrito consultado por Europa Press.

Las estaciones de la red Avamet consideradas en el análisis fueron las ubicadas en Turís; Vilamarxant; Llíria; València; Chiva; Alginet; la Pobla de Vallbona; Real; Paterna; Meliana; Albal; Moncada; Almàssera; Riba-roja; Buñol; Cheste; Siete Aguas, Sot de Chera; Requena o Torrent, entre otras.

Para elaborar el análisis, se utilizaron datos recuperados con posterioridad al episodio, incluidos los que no habían podido recibirse en tiempo real durante el desarrollo del temporal debido a las incidencias señaladas.

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