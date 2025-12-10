Espana agencias

Vox tilda al PSOE de "partido de corruptos" tras la detención de Leire Díez y pide al PP presentar una moción de censura

La investigación judicial tras el arresto de una exmilitante socialista por presunto tráfico de influencias agudiza la crisis política, mientras la oposición exige cambios en el liderazgo nacional en medio de denuncias graves y creciente polarización en el Congreso

La declaración de Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, en la que calificó tanto al Gobierno como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como organizaciones “plagadas de corruptos” y “depravados sexuales”, intensificó la controversia política en torno a la detención de la exmilitante socialista Leire Díez. De acuerdo con lo informado por el medio original, la investigación judicial sobre Díez, bajo la supervisión directa de la Fiscalía Anticorrupción, incidió de manera significativa en la atmósfera política nacional y sirvió como detonante para nuevas reclamaciones de parte de la oposición, centradas en la exigencia de un cambio en el liderazgo gubernamental.

Según detalló la fuente citada, la Guardia Civil arrestó a Leire Díez por presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos asignados desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación —sujeta aún a secreto de sumario— abordó la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho. El medio recordó que Díez compareció ante la autoridad judicial para responder sobre su vinculación a la facilitación de favores personales a cambio de información reservada acerca de integrantes del Instituto Armado y funcionarios de la propia Fiscalía.

El caso generó reacciones inmediatas en el espacio político, en especial entre los partidos de oposición. Vox señaló públicamente al PSOE como un “partido de corruptos”, una acusación directa que, según reportó el medio, se enmarca en el contexto de creciente polarización dentro del Congreso. Esto llevó a Vox a reiterar su demanda al Partido Popular (PP) para que presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la tribuna de la plataforma X, Garriga manifestó que existen “motivos sobrados para presentar una moción de censura”, haciendo referencia explícita al escándalo por la detención de Díez. El medio consignó que esta no constituye la primera vez que Vox impulsa la destitución de Sánchez, ya que la formación ultraderechista promovió sin éxito dos mociones de censura en el pasado reciente.

El Partido Popular, en respuesta a la presión ejercida tanto por Vox como por otros sectores de la oposición, mantuvo su negativa a respaldar una nueva moción de censura. Tal como publicó el medio original, desde la dirección del PP adujeron que carecen del apoyo parlamentario necesario para que una iniciativa de ese tipo prospere en el Congreso de los Diputados, por lo que optaron por la cautela en sus movimientos políticos.

La investigación judicial, según reportó la fuente, permanece bajo secreto de sumario y todavía no se conocen más detalles oficiales sobre el contenido de las diligencias o sobre la posible implicación de otros individuos en los hechos investigados. La relevancia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como epicentro de las pesquisas quedó asentada en las filtraciones recogidas por el medio. SEPI figura como el organismo encargado de gestionar los contratos objeto de escrutinio y podría enfrentar consecuencias administrativas o legales, en función de lo que determinen los avances judiciales.

En ese contexto, la implicación directa de la Fiscalía Anticorrupción refuerza, según informó el medio, el alcance potencial del caso tanto en el ámbito judicial como en el político. La presión de la oposición aumentó conforme se conocieron los detalles iniciales del caso Díez, que se empleó como argumento para reclamar nuevas medidas de control y transparencia en la administración pública, tal como reflejan las reiteradas demandas por parte de Vox y sus representantes.

Según consignó el medio original, el discurso actual de Vox se inscribe en una estrategia general de oposición frontal al Gobierno, instrumentalizando casos judiciales de supuesta corrupción como palanca para presionar al Ejecutivo. Por su parte, el PP sigue manteniendo sus distancias respecto a la propuesta de moción de censura, mientras el debate parlamentario refleja el ambiente de conflicto derivado de la investigación en curso y las denuncias públicas intercambiadas entre los principales actores políticos. Esta dinámica —señalada reiteradamente en el medio original— refuerza la imagen de una política nacional caracterizada por la polarización y por la continua utilización de procesos judiciales en la confrontación pública entre gobierno y oposición.

