Óscar López ve un "atropello sin precedentes" el auto sobre Begoña Gómez

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado este sábado de "atropello sin precedentes" el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Gómez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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López ha denunciado "la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías" desde el primer momento en el procedimiento contra Gómez. "Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona", ha señalado el ministro en redes sociales tras conocerse la resolución judicial.

Igualmente, ha defendido que la Justicia "debe ser igual para todos" y ha afirmado que "no se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas".

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