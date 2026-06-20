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Milagros Tolón y Pilar Alegría critican el auto de Peinado sobre Begoña Gómez: "Basta ya de persecución"

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La ministra Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, y su predecesora Pilar Alegría, han criticado este sábado el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han denunciado una "persecución" contra ella.

Tolón ha reaccionado en redes sociales con un mensaje en el que ha pedido poner fin a lo que considera una persecución contra Begoña Gómez. "Basta ya de tanta persecución injustificada", ha escrito.

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Por su parte, Alegría ha criticado que la resolución del juez Peinado llegue "a tiempo para las portadas del domingo". "Es burdo, pero van con ello", ha señalado la portavoz del PSOE en el Parlamento aragonés, quien ha añadido que "se arrancó en su día" con la frase "el que pueda hacer, que haga" y que, desde entonces, "no han parado".

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