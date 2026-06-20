Elma Saiz expresa su "solidaridad y apoyo" a Begoña Gómez y dice que la razón "se acabará imponiendo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado este sábado su "solidaridad y apoyo" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre su causa.

El magistrado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Gomez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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En un mensaje en la red social X, Saiz ha definido a Gómez como "ejemplo de entereza y dignidad" ante "una campaña de desgaste que parece no tener fin".

"La justicia y la razón se acabarán imponiendo", ha añadido la ministra en un mensaje en redes sociales, que ha acompañado del hashtag #YoConBegoña.