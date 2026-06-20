Espana agencias

Elma Saiz expresa su "solidaridad y apoyo" a Begoña Gómez y dice que la razón "se acabará imponiendo"

Guardar
Google icon
Imagen L4SYBEIKONA5PMBWBTUWIHYSQ4

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado este sábado su "solidaridad y apoyo" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de conocerse el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre su causa.

El magistrado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Gomez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial. Le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

PUBLICIDAD

En un mensaje en la red social X, Saiz ha definido a Gómez como "ejemplo de entereza y dignidad" ante "una campaña de desgaste que parece no tener fin".

"La justicia y la razón se acabarán imponiendo", ha añadido la ministra en un mensaje en redes sociales, que ha acompañado del hashtag #YoConBegoña.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos acusa al juez Peinado de haber traspasado "todos los límites de la prevaricación"

Infobae

Arcadi España dice estar convencido de que "la verdad se acabará imponiendo" en el caso de Begoña Gómez

Arcadi España dice estar convencido de que "la verdad se acabará imponiendo" en el caso de Begoña Gómez

Pecco Bagnaia gana la carrera esprint y las 'pole' son para Ogura, Alonso y Almansa

Infobae

Montero ve "desmedida" y más "propia de un juicio político" la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez

Montero ve "desmedida" y más "propia de un juicio político" la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez

Óscar Puente califica de "ignominia" el auto de Peinado sobre Begoña Gómez

Óscar Puente califica de "ignominia" el auto de Peinado sobre Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

Las claves del auto con el que el juez Peinado lleva a juicio a Begoña Gómez: los cuatro delitos, medidas cautelares y el “cambio radical” en su carrera

Las reacciones al juicio de Begoña Gómez: el PP llama “guarida de delincuentes” a Moncloa mientras el PSOE alega una persecución judicial

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días

Francina Armengol, presidenta del Congreso y secretaria general del PSOE balear, no se presentará a las primarias para encabezar la lista autonómica en 2027

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

ECONOMÍA

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

DEPORTES

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

El nuevo negocio de Griezmann que le ata a Madrid: una tienda exclusiva de cromos de la NBA, NFL, béisbol y fútbol

Archaf Hakimi se pronuncia tras saber que será juzgado por violación en pleno Mundial 2026: “Por fin podré hablar”

Viaje a los orígenes de Marcos Llorente de la mano del director técnico de su primer equipo: “En Las Rozas CF se le despertó la llama del fútbol”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada