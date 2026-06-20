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Óscar Puente califica de "ignominia" el auto de Peinado sobre Begoña Gómez

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado este sábado de "ignominia" el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La ignominia", ha escrito en X Puente, que ha sido el primer dirigente socialista en pronunciarse tras conocerse la resolución judicial, en la que el magistrado acuerda también retirar el pasaporte a Gómez, prohibirle salir del territorio nacional y obligarle a comparecer cada quince días en sede judicial.

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El ministro ha criticado que en el auto "se llega a afirmar" que "puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse". "Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ)", ha apostillado.

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