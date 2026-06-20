Morant denuncia una "persecución injustificable" contra Begoña Gómez: "Se están cruzando todos los límites"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado este sábado una "persecución injustificable" contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado abrir juicio oral con jurado popular contra ella.

"Se están cruzando todos los límites", ha escrito Morant en X, mensaje que ha acompañado, como el resto de sus compañeros y dirigentes socialistas, con el hashtag 'YoConBegoña'.

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La ministra ha sostenido que se trata de una "persecución injustificable" que "no se sostiene" y ha advertido de que "la justicia no puede usarse como arma política". "Todo mi apoyo y solidaridad, Begoña", ha añadido.