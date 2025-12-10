Sumar ve un "auto de fe" la sentencia del TS contra García Ortiz: "La condena se sustenta en meros indicios"

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha definido la sentencia del Tribunal Supremo (TS) al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como un "auto de fe", y ha criticado que la condena "se basa en meros indicios" de que podría haber sido él quien filtrara datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

"Más que una sentencia judicial, podríamos decir que se trata de un auto de fe. Y esto es algo realmente problemático en un Estado social de derecho y bienestar, en una democracia como la nuestra, que se sustente la condena del fiscal general del Estado en meros indicios", ha sostenido.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que también ha alabado la "ágil" y "veloz" reacción del Gobierno tras la dimisión de García Ortiz con el nombramiento de su sucesora, Teresa Peramato.

Dicho esto, ha lamentado que el juicio al ya exfiscal general del Estado "ha sido excesivamente político", un "signo de los tiempos en los que vivimos", que ahonda en "la falta de la credibilidad de la justicia española en momentos tan delicados" como el actual.

Hernández ha sostenido que este juicio "no ha acabado aquí" y ha anticipado que "la verdad siempre se abre camino". "Quedan vías judiciales por delante para el señor García Ortiz, y estoy absolutamente convencida de que más tarde o más temprano se demostrará la inocencia del fiscal general del Estado", ha concluido.