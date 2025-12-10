Espana agencias

El Premio René Cassin reconoce a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para territorios palestinos

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presidido este miércoles en Bilbao la entrega del Premio René Cassin 2025, que este año reconoce la trayectoria de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados y primera mujer en ejercer esta responsabilidad durante dos mandatos consecutivos.

El acto ha reunido a numerosas autoridades, representantes de entidades sociales y profesionales del ámbito de los derechos humanos. Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que lo han recogido en su nombre miembros del jurado con su presidenta a la cabeza, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón.

En su intervención, San José ha destacado la "valentía, el rigor jurídico y la independencia ética" de la premiada, cualidades que, ha dicho, "definen a quienes sitúan los derechos humanos por encima de cualquier presión política o interés coyuntural".

Tras poner en valor la labor de Albanese al documentar vulneraciones, denunciar la impunidad y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, ha subrayado que su trabajo "ha dado voz a quienes habitualmente quedan fuera de los discursos oficiales: familias desplazadas, menores sin acceso a educación, heridos sin atención y comunidades enteras expuestas a una violencia cotidiana".

Por ello, ha añadido, su labor interpela a la comunidad internacional y recuerda que "las normas que nos hemos dado como humanidad no pueden ser meras recomendaciones, sino obligaciones jurídicas y éticas".

La consejera ha dedicado parte de su discurso a reflexionar sobre el actual contexto global, marcado por crisis climáticas, energéticas, económicas y geopolíticas que afectan a todas las sociedades, advirtiendo de que, aunque nadie está completamente a salvo, "no todos somos igual de vulnerables". Dicho esto, ha recordado que muchas regiones del mundo continúan sufriendo conflictos prolongados, desplazamientos masivos y violaciones graves del derecho internacional humanitario.

San José ha mencionado expresamente los casos de Ucrania, Sudán y Palestina, donde "los objetivos civiles siguen siendo atacados y la población vive entre el sufrimiento y la incertidumbre", y ha insistido en que esa realidad "no puede normalizarse".

En ese sentido, ha apoyado el llamamiento del jurado del Premio René Cassin para reclamar una paz con justicia basada en el respeto al Derecho Internacional y en el fin de la impunidad de todos los crímenes, sea cual sea su autoría. "No hay paz posible sin verdad, sin garantías ni sin coherencia internacional", ha señalado.

También ha reivindicado la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se ha referido como "el pacto ético más ambicioso que ha suscrito la humanidad" y una "brújula moral indispensable en tiempos de incertidumbre".

Ha insistido en que los derechos humanos tienen siempre una mirada de futuro, y que es responsabilidad de la sociedad transmitir esos valores a las nuevas generaciones. "Los derechos no se heredan, se defienden cada día", ha afirmado, alertando de que la "indiferencia es un riesgo para la democracia, mientras que la memoria y la responsabilidad colectiva actúan como garantía".

En esa línea, ha subrayado la necesidad de fortalecer las instituciones, cuidar la convivencia, rechazar el odio y defender el pluralismo como pilares de una sociedad libre.

El reconocimiento a Francesca Albanese, ha dicho la consejera, "no es solo un homenaje individual, sino un recordatorio colectivo de que los valores que defendemos no se sostienen solos". Ha agradecido públicamente a la relatora su coraje, su dedicación y su compromiso constante con la verdad y con las víctimas, señalando que su labor "es un faro para quienes creemos en un mundo más humano, justo y libre".

UN PREMIO CREADO EN 2003

El Premio René Cassin, creado en 2003, distingue anualmente a personas y entidades que destacan por su contribución a la defensa de los derechos humanos. Lleva el nombre del jurista nacido en Baiona y principal inspirador de la Declaración Universal, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1968.

En sus ediciones anteriores, el premio ha reconocido a organizaciones como la UNRWA o la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, así como a figuras como Alec Reid, Federico Mayor Zaragoza, Dora María Téllez o Elisa Loncón.

La edición de 2025 reafirma la voluntad del Gobierno Vasco de mantener una mirada internacional y un compromiso firme con los derechos humanos, ha concluido la consejera.

