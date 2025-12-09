Espana agencias

La presión fiscal en España ha aumentado desde 2010 más del doble que la media de la OCDE

Guardar

París, 9 dic (EFECOM).- La presión fiscal en España ha aumentado en 5,53 puntos porcentuales entre 2010 y 2024, hasta el 36,7 % del producto interior bruto (PIB), lo que significa más del doble del crecimiento medio de 2,54 puntos en ese periodo en la OCDE, hasta el 34,1 %.

En su informe anual sobre ingresos fiscales publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que en 2024 esa presión subió tres décimas en el conjunto de los 38 países miembros, lo mismo que en España.

Desde 2010, España es el único de los grandes países europeos en los que se ha registrado un incremento tan fuerte. En Alemania la progresión en esos 14 años ha sido de 2,85 puntos porcentuales al 38 % del PIB; en Francia de 1,22 puntos al 43,5 %; en Italia de 1,06 puntos al 42,8 %; en el Reino Unido de 2,32 puntos al 34,4 %.

Si se compara con los otros 37 miembros de la OCDE, el de España es el séptimo ascenso más pronunciado después de los de Eslovaquia (7,67 puntos porcentuales), Grecia (7,43 puntos), Japón (7,49), Luxemburgo (5,81), México (5,99) y Letonia (5,71 puntos).

En el extremo opuesto, entre 2010 y 2024 la presión fiscal disminuyó sobre todo en Suecia (1,71 puntos porcentuales al 41,4 %), Hungría (2,55 puntos al 34,4 %) y muy especialmente en Irlanda (6,05 puntos al 21,7 %).

De hecho, Irlanda es el cuarto país de la OCDE con el menor nivel de fiscalidad, después de tres países latinoamericanos que tienen poco desarrollado el estado del bienestar -México (18,3 % del PIB), Colombia (19,9 %) y Chile (20,5 %)- y se ha convertido en ese tiempo en una excepción en la Unión Europea (UE).

En la UE, todos los demás miembros están por encima del 34 %, mientras que Irlanda ha hecho una apuesta por una baja presión fiscal para atraer inversiones, lo que le ha permitido tener la sede europea de muchas multinacionales que desde allí operan en toda Europa.

En el Viejo Continente hay otro país también peculiar por su reducida fiscalidad, pero fuera de la UE, que es Suiza, con un 27,2 % en 2024, y que tradicionalmente ha captado capitales procedentes de todo el mundo también por la discreción de sus bancos.

Más baja todavía es la previsión fiscal en Estados Unidos, del 25,6 % en 2024, como la del año anterior, aunque allí la cobertura del Estado del Bienestar no es tan generosa.

Por segundo año consecutivo en 2024 el país de la OCDE con mayor presión fiscal ha sido Dinamarca con un 45,2 % de su PIB (1,2 puntos más que en 2023), seguido de nuevo por Francia con un 43,5 % (cuatro décimas menos), por Austria con un 43,4 % (ocho décimas más), por Italia con un 42,8 % (1,3 puntos más) y Bélgica con un 42,6 % (siete décimas más).

Como en la mayor parte de los países de su entorno europeo, en España la principal fuente de recaudación fiscal con diferencia son las cotizaciones sociales, un 34,7 % del total en 2023, el último año para el que hay cifras comparables.

En la OCDE, esas cotizaciones sociales son de media el 25,5 %, porque su peso es mucho menor en países latinoamericanos como Chile (5,6 % del total), Colombia (7,3 %) o México (13,5 %) o en otros anglosajones como Estados Unidos (23,5 %), Canadá (14,9 %), Australia (0 %) o Nueva Zelanda (0 %).

El impuesto de sociedades, que había llegado a representar un 11,3 % del total de los ingresos fiscales en 2007, en vísperas de la crisis financiera, disminuyó a partir de entonces su contribución al 9 % en 2010 y se mantuvo entre el 9 y el 10 % en la década siguiente antes de repuntar al 10,3 % en 2021 y al 12 % en 2022 y de volver a caer al 11,9 % en 2023.

En España, ese impuesto que pagan las empresas por sus beneficios suponía el 8 % de la recaudación fiscal en 2023.

En cuanto a los impuestos sobre el patrimonio, representó un 5,1 % en el conjunto de la OCDE ese año, aunque su peso es muy variable de unos países a otros, de menos del 1 % en República Checa, Lituania y Estonia a más del 10 % en Corea del Sur (11,5 %), Estados Unidos (11,3 %), Israel (10,7 %) y el Reino Unido (10,5 %). España se quedaba por encima de la media con el 6,2 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cargos del PSOE urgen a resolver el caso Salazar por el desgaste que genera incluso entre "sanchistas"

La presión interna crece por la gestión de denuncias, mientras dirigentes piden transparencia total y acciones inmediatas tras la difusión de una imagen polémica que aumentó tensiones y malestar entre distintas corrientes, incluso las más cercanas a Pedro Sánchez

Cargos del PSOE urgen a

Los inspectores de Hacienda critican que Verifactu se retrase por motivos "políticos"

Infobae

Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

Aznar tilda de "error muy

El sector del cerdo blanco pide una investigación "con rigor" sobre el brote de peste

Infobae

Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

Tezanos no descarta que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La oposición denuncia los 82

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

Un informe de los trabajadores de trenes de Valencia destapa que las primeras incidencias por inundaciones el día de la DANA fueron a las ocho de la mañana

Estos son los coches menos fiables o las averías más comunes, según un informe de la OCU

Cuántos kilómetros debe tener un coche de segunda mano para que merezca la pena comprarlo

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El economista Marc Vidal explica “los casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Mariona Falomi, española en Estados Unidos, revela cuánto cobra como niñera: “No pago agua, luz, gas, coche y comida”

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”