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El nivel socioeconómico marca la movilidad internacional de los universitarios

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Madrid, 8 may (EFE).- El nivel socioeconómico marca la movilidad internacional de los estudiantes, tanto para los extranjeros que vienen a formarse a España, que en su mayoría son captados por las universidades privadas, como para los españoles que participan en programas como Erasmus +: el 45 % de los participantes son hijos de padres con estudios universitarios.

El informe sobre la internacionalización en las universidades españolas publicado este viernes por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el marco del proyecto U-Ranking, señala que las instituciones privadas lideran la atracción de alumnado extranjero, mientras que las públicas sobresalen en investigación y colaboración científica internacional.

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La tasa media de internacionalización del alumnado en las universidades privadas es del 20,7 %, mientras que en las públicas es del 9 %. El perfil socioeconómico del alumnado en las privadas facilita que estas instituciones tengan estas tasas más altas pero también influye la mayor flexibilidad en sus criterios de admisión y la mayor oferta de estudios en inglés (un 15 % frente al 8 % de las públicas).

Los estudiantes extranjeros optan más por grados en las privadas y son los de doctorados y máster los que se decantan por las universidades públicas, al representar el 20,7 % y el 18,6 %, respectivamente.

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 "Una parte mayoritaria de las universidades españolas públicas tienen dificultades para encajar a los alumnos extranjeros en sus sistemas de admisión en los estudios de grado, que se guían fundamentalmente por las calificaciones en las pruebas de acceso", incide el estudio, que destaca que solo dos públicas, cuentan con más de un 20 % de alumnado extranjero: la universidad Carlos III y la Universitat Pompeu Fabra.

Según los datos de U-Ranking, entre las privadas con mayor alumnado internacional destacan: IE Universidad, Europea de Madrid, Universidad de Navarra, Europea de Valencia, Europea del Atlántico, Internacional de la Empresa, Ramon Llull, Cardenal Herrera, Pontificia Comillas, Nebrija e Internacional de Catalunya.

No obstante, teniendo en cuenta otros indicadores como la investigación, las publicaciones o la captación de fondos y la colaboración docente internacional las primeras son públicas: Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona.

En el curso 2023-2024, las universidades españolas gestionaron más de 203.000 intercambios: 159.000 estudiantes extranjeros en España y 44.000 alumnos españoles en el exterior.

El número de estudiantes de otros países matriculados en España para cursar titulaciones completas crece a un ritmo del 4 % anual desde el año 2000, pero se sitúa por debajo del 5,5 % de la media mundial.

Además, las oportunidades de movilidad no son iguales para todos.

En hogares donde los padres tienen estudios universitarios, más del 25 % de los estudiantes logra participar en programas de movilidad y cuando los progenitores solo cuentan con estudios obligatorios, esta participación se reduce aproximadamente a la mitad.

El 45 % de los estudiantes que aprovechan los programas Erasmus + procede de familias con titulación universitaria, aunque el alumnado de estas familias solo representa un 30 % del total del Sistema Universitario Español (SUE).

Contar con una beca general de estudios reduce la probabilidad de realizar una estancia internacional en 2,3 puntos porcentuales y estudiar un grado entero en el extranjero es prácticamente inaccesible para hogares de rentas medias y bajas.

A diferencia de lo que sucede con las publicaciones, en las que la internacionalización de las privadas es muy baja, en contratación de personal extranjero es muy superior a las públicas.

 En términos relativos, las privadas cuentan con una mayor proporción de PDI extranjero, 6,8 %, frente al 3 % en las públicas, pero la cifra absoluta de profesores extranjeros es mayor en el sistema público debido a su mayor tamaño.

Las universidades públicas concentran el 62,5 % del PDI extranjero total frente al 37,5 % de las privadas.

La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Politécnica de Cataluña y o la Pompeu Fabra, así como las privadas Ramon Llull e IE Universidad tienen más de 200 profesores extranjeros.

América Latina y el Caribe representa el 44,3 % del total de estudiantes internacionales que vienen a España, seguido de los europeos, el 35,5 %.

Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 73 % de los estudiantes internacionales, aunque por tasa de internacionalización, lidera Navarra (22,1 %) y le sigue Cantabria y Castilla y León, ante presencia de universidades privadas localizadas en esas zonas.

Los estudiantes asiáticos conforman apenas el 10,6 % del alumnado internacional en España, cuando en el mundo suponen el 60 %. EFE

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EFE

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