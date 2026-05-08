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El rechazo a convalidar el título de Derecho a estudiantes italianos vuelve al Supremo

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Madrid, 8 may (EFE).- El Tribunal Supremo estudiará la decisión del Gobierno hace años para no expedir el título de Licenciado en Derecho a estudiantes italianos a quienes la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid convalidó parcialmente los estudios que cursaron en su país, un asunto que el centro universitario ya recurrió sin éxito ante la Justicia.

Ahora vuelve a la mesa del alto tribunal cinco años después, de la mano de uno de esos estudiantes, representado por Diego Fernández López y Andrés Álvarez Matilla, del despacho Matilla & Pastrana Abogados, que calcula que podría haber hasta un millar de universitarios italianos afectados.

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Y ese es, precisamente, uno de los aspectos que ha tenido en cuenta el Supremo para admitir a trámite su recurso. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso advierte de la "posible virtualidad expansiva" de su sentencia "a un gran número de situaciones", "pudiendo proyectarse o influenciar" a otras muchas similares.

Los magistrados creen que la doctrina de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó el rechazo a expedir el título al recurrente, "puede ser gravemente dañosa para los intereses generales, dado el efecto multiplicador del criterio (...) y la posible afectación a todos los estudiantes italianos" que estudiaron en la Rey Juan Carlos el curso 2016-2017 "con el fin de convalidar sus estudios italianos".

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Lo que va a analizar el alto tribunal -y sobre lo que formará jurisprudencia- es si la negativa del Ministerio de Universidades a expedir dicho título vulnera la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Convenio suscrito entre España e Italia sobre el reconocimiento recíproco de los títulos de enseñanza.

Como en el caso particular del estudiante que ha llegado al Supremo, se trata de universitarios que ya habían cursado parcialmente la carrera de Derecho en Italia y que entre 2015 y 2017 accedieron a un programa de la URJC que permitía completar las asignaturas pendientes en España y obtener la Licenciatura en Derecho, título previo al actual Grado y extinguido en 2015.

Estos estudiantes disponen de un certificado acreditativo de dicha Universidad de haber superado la formación para la obtención de la Licenciatura mediante la convalidación parcial de sus estudios italianos.

Hasta ahora, la Justicia, como la administración, ha considerado que el ordenamiento jurídico universitario no ampara la convalidación de estas titulaciones ya extinguidas.

Desde Matilla & Pastrana Abogados consideran que la admisión a trámite del recurso "supone el reconocimiento por el más alto tribunal" de la "trascendencia constitucional y procesal de un asunto que afecta a un colectivo amplio de titulados".

Hace años, en 2019, la URJC impugnó sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el rechazo del Ministerio de Educación a expedir los títulos, si bien los magistrados, como la administración, consideraron que la Universidad había tratado de convalidar estudios italianos "a titulaciones ya extinguidas" en el ordenamiento universitario.

El centro acudió al Supremo, que rechazó admitir a trámite del recurso, lo que motivó que los estudiantes comenzasen a impugnar individualmente sus casos desde 2022.

Uno de ellos ha conseguido llegar hasta el Supremo de nuevo, que esta vez sí que ha admitido a trámite su recurso, y ha acordado además "clarificar" si la doctrina de la "cosa juzgada positiva", es decir, la aplicación automática del pronunciamiento que afectó a la Universidad, es aplicable para alumnos que no participaron en dicho procedimiento inicial.EFE

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EFE

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