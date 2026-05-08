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'Superhéroes sin superpoderes', el libro para contar la realidad sobre el cáncer infantil

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Miguel Álvarez

A Coruña, 8 may (EFE).- Un grupo de supervivientes del cáncer infantil y adolescente ha creado el grupo Pulseras Amarillas, que acaba de editar su primer libro: 'Superhéroes sin superpoderes', un volumen que cuenta una historia real para perder el miedo a abordar esta enfermedad desde un punto de vista fiel.

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Las asociaciones de cáncer infantil y juvenil, como la gallega Asanog, tienen tradicionalmente varios grupos: niños, adolescentes, padres y padres de duelo; pero los que superaban los tumores no tenían hueco hasta ahora, que han forjado un nuevo grupo, el de los supervivientes.

Este es el colectivo del que forma parte Borja Balbuena, dentro de Asanog, que a su vez pertenece a la Federación Española de Familias con Cáncer Infantil, y que sus integrantes han bautizado como Pulseras Amarillas.

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"Es una manera de, por un lado, mantener contacto con la Asociación y, por otro, de que las familias nuevas puedan ver casos de gente que ha tenido un cáncer y a día de hoy están trabajando, estudiando, tienen hipotecas... Han podido rehacer su vida, algunos con secuelas y otros sin secuelas", explica a EFE Borja Balbuena.

El nombre elegido es un homenaje a la serie Pulseras Rojas y espera que sirva para olvidar el "tabú" del cáncer infantil porque "cualquiera puede padecer esta enfermedad, por desgracia", en este caso con la elección del color amarillo porque significa "alegría y optimismo, las dos cualidades que el grupo intenta transmitir".

Empezaron a trabajar en septiembre de 2025 y suman integrantes desde los 18 a los 36 años, que buscan, entre otras cuestiones, divulgar la realidad del cáncer infantil y juvenil, sobre el que todavía existen "muchos mitos y muchas leyendas".

"Es increíble ir a colegios y que los niños piensen que el cáncer se contagia o que una donación de médula es arrancar un trozo de una médula espinal", revela.

Para eso llega el primer volumen del colectivo, 'Superhéroes sin superpoderes', con 750 ejemplares en una tirada pagada por Fagerhult, la empresa en la que trabaja Borja Balbuena, y con su historia en el centro.

"Para febrero del año que viene vamos a sacar otro libro en el que cada capítulo tendrá la historia de cada uno de nosotros", avanza, en referencia a los quince integrantes de las Pulseras Amarillas.

El título del libro llega porque en el hospital les suelen decir "menudo superhéroe estás hecho", aunque "por desgracia, la realidad del cáncer infantil es que no todos los superan".

 "Superhéroe es una palabra que a todos nos han llamado alguna vez, a pesar de que no somos invencibles", subraya.

El libro está a la venta en las librerías Couceiro y Follas Novas, en Santiago de Compostela, y también en Cerceda (A Coruña).

La historia del libro es la historia de Borja, que bromea con el espóiler: "El protagonista sobrevive, al final todo salió bien", señala.

El relato empieza cuando se empieza a encontrar mal y comienza a visitar el hospital, cuando "se perdió mucho tiempo en pruebas por no hacer las idóneas" en Asturias, pues es de Gijón y se trató en Oviedo, aunque ahora reside en A Coruña.

El diagnóstico fue un linfoma no Hodgkin de Burkitt avanzado, en el paso previo a la metástasis, con 16 años, lo que superó y llegó hasta ahora, que tiene 29.

"Continúa hasta que la hematóloga me llama y me dice que no tengo ninguna célula cancerígena activa en mi cuerpo", añade.

El motivo de escribir un libro es su hartazgo de ver en libros, películas y series "la parte más sensacionalista de la enfermedad, que es verdad, pero lo están exagerando".

"Echaba en falta un libro de un adolescente, porque ya había de gente adulta, pero de un adolescente, con sus preocupaciones y sus problemas, no había. Y lo que había era inventado y yo quería algo real. Yo lo cuento todo, lo malo, pero también cuento las cosas buenas", concluye. EFE

(foto)

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EFE

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