Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha garantizado que su formación no va a regalar "ni un solo voto" de los que reciba el próximo 21 de diciembre, al tiempo que ha recordado a María Guardiola que ya conoce sus propuestas de cara a una posible negociación si fuera necesario tras las elecciones.

"Si alguien piensa que nosotros vamos a regalar nada, que se vayan olvidando", ha remarcado Óscar Fernández este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha reiterado que están "en disposición" de sentarse a hablar como lo han estado durante estos dos últimos años y medio.

En todo caso, ha reiterado que lo "fundamental" para Vox son las 200 propuestas que ya han trasladado en otras ocasiones al PP, y que por tanto ya conoce, porque son las mismas que plantearon, por ejemplo, para la "no negociación de presupuestos", y que son "las mismas" que vienen defendiendo durante la pasada legislatura.

Respecto a una posible entrada en un gobierno de coalición de PP y Vox, ha dicho que ellos no se están "repartiendo ya las consejerías", como asegura que están haciendo los 'populares', y más concretamente los de Cáceres capital, que son los que están " pastoreando a todo el Partido Popular de la región".

"Aquí en Cáceres ya se están repartiendo consejerías", ha asegurado Fernández Calle, quien ha asegurado que ellos no van a hablar "en absoluto de nada de eso", sino que se van a centrar en sus propuestas y "si ellos quieren", sobre ellas "habrá o no habrá un acuerdo".

En todo caso, ha remarcado que esto queda aún "lejos", y que hay que respetar a los ciudadanos, a la campaña electoral y al resultado de las urnas el 21 de diciembre.

Respecto a las palabras de Guardiola sobre que quiere debatir con el candidato de Vox y no con el presidente de la formación, ha replicado que la candidata del PP "no lo entiende" porque para ella "lo importante es el quién y no el qué", al contrario que para su partido.

"Si se da la circunstancia va a negociar con Vox, da igual que sea Pepe que Juan", ha reiterado Fernández Calle, quien ha insistido en que la candidata del PP "no lo entiende, porque para ella es más importante ella, su persona y quién se pone en los carteles".

Además, sobre la alusión de Guardiola a la pinza de Vox y PSOE para bloquear Extremadura, ha dicho que tiene "muy poca vergüenza" para hacer esta afirmación cuando su partido, el PP, gobierna en "coalición" con el PSOE en Europa, en Madrid "se han repartido desde los jueces hasta Televisión Española", o en Extremadura acaban de negociar los presupuestos de la Diputación de Cáceres, así como las cuentas vigentes en el ayuntamiento cacereños fueron pactados entre ambos partidos.

Por tanto, Guardiola tiene "amnesia selectiva", ya que ella misma negoció los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2025 e incluso llegó a un acuerdo "con el Partido Socialista del señor Gallardo", al igual que negoció los de 2026 una vez que "despreció" las propuestas de Vox.

"La pinza creo que se le ha ido a María Guardiola cuando no ve lo que realmente ella hace", ha espetado Fernández Calle, quien, por otro lado, no ha entrado a valorar los resultado que apuntan las encuestas electorales.

En todo caso, ha señalado que la "encuesta de la calle" y la que se encuentran en cada acto electoral, que refleja un "apoyo masivo" a la formación, a Santiago Abascal y a los candidatos, les lleva a confiar en que van a tener una fuerza "mucho mayor" que la actual en la Asamblea de Extremadura.

ABANDONO DE LA JUNTA AL CAMPO

El candidato de Vox ha realizado estas declaraciones en una comparecencia en la que ha reiterado el "absoluto abandono" que sufre el sector primario en la región, que ha además no ha visto cambios en los dos años y medio de gobierno de María Guardiola.

Una situación que han constatado tras mantener reuniones con pequeños agricultores y organizaciones agrarias que coinciden en su diagnóstico. "Todos nos dicen lo mismo: el abandono absoluto que sienten por parte de la Administración regional hacia la agricultura y hacia la ganadería, hacia el campo extremeño".

En estas reuniones han abordado cuestiones como el retraso de las en el abono de las ayudas aprobadas a la cereza que sufre el 40% de los beneficiarios por la burocracia en la que están "enterrados" los agricultores y la Consejería de Agricultura; o el sector del olivar tradicional, que está "trabajando por debajo de coste", lo cual es "absolutamente inasumible" porque está provocando que "poco a poco se abandone" un cultivo "fundamentalmente" para el norte de la provincia de Cáceres.

Fernández Calle se a referido a otras cuestiones, como la competencia "desleal" de terceros países que sufren los arroceros extremeños, o sobre Mercosur, que ha firmado PP y PSOE con la "oposición frontal" de Vox, que va "literalmente a destrozar" la ganadería española y extremeña.

