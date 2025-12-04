Moreno preside este jueves en Sevilla el acto institucional por el 4D, con homenaje de Isabel Jiménez a la bandera

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá este jueves en Sevilla el cuarto acto institucional por el 4D, que contará con el homenaje recitado de la periodista Isabel Jiménez a la bandera andaluza.

El acto del 4D, Día de la Bandera andaluza, se desarrollará en el Palacio de San Telmo, a partir de las 10,50 horas. Contará además con la presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y de miembros del Consejo de Gobierno y de la Cámara autonómica, entre otras personalidades.

Comenzará con el despliegue de la bandera andaluza desde el balcón principal de la puerta de Roma del palacio, por parte del presidente de la Junta, en compañía de Isabel Jiménez.

Tras el despliegue de la enseña andaluza se procederá al tradicional izado, que tendrá lugar en los jardines de San Telmo, mientras suena el himno de Andalucía.

Isabel Jiménez será la primera en intervenir en el acto con su elogio a la bandera y recibirá, como obsequio y recuerdo de su participación en el homenaje, el busto de Hércules diseñado por Luciano Galán y Daniel Maldonado, y modelado en su taller 'The Exvotos'. El año pasado, el homenaje a la bandera corrió a cargo del actor Paco Tous.

Isabel Jiménez (Almería, 1982), conductora desde hace más de una década del informativo del mediodía de Telecinco, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Relaciones Internacionales en Roma. Su debut televisivo fue en 2005, cuando fue enviada como corresponsal de Telecinco a Roma para cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II.

El 4D, fecha declarada como el día de la bandera andaluza desde el año 2022, conmemora un hito porque en ese día de 1977, los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles.