Espana agencias

Moreno preside este jueves en Sevilla el acto institucional por el 4D, con homenaje de Isabel Jiménez a la bandera

Guardar

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá este jueves en Sevilla el cuarto acto institucional por el 4D, que contará con el homenaje recitado de la periodista Isabel Jiménez a la bandera andaluza.

El acto del 4D, Día de la Bandera andaluza, se desarrollará en el Palacio de San Telmo, a partir de las 10,50 horas. Contará además con la presencia del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y de miembros del Consejo de Gobierno y de la Cámara autonómica, entre otras personalidades.

Comenzará con el despliegue de la bandera andaluza desde el balcón principal de la puerta de Roma del palacio, por parte del presidente de la Junta, en compañía de Isabel Jiménez.

Tras el despliegue de la enseña andaluza se procederá al tradicional izado, que tendrá lugar en los jardines de San Telmo, mientras suena el himno de Andalucía.

Isabel Jiménez será la primera en intervenir en el acto con su elogio a la bandera y recibirá, como obsequio y recuerdo de su participación en el homenaje, el busto de Hércules diseñado por Luciano Galán y Daniel Maldonado, y modelado en su taller 'The Exvotos'. El año pasado, el homenaje a la bandera corrió a cargo del actor Paco Tous.

Isabel Jiménez (Almería, 1982), conductora desde hace más de una década del informativo del mediodía de Telecinco, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Relaciones Internacionales en Roma. Su debut televisivo fue en 2005, cuando fue enviada como corresponsal de Telecinco a Roma para cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II.

El 4D, fecha declarada como el día de la bandera andaluza desde el año 2022, conmemora un hito porque en ese día de 1977, los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Senado interroga hoy a Juanfran Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán y actual diputado del PSOE

El Senado interroga hoy a

El Congreso examina hoy la idoneidad de Teresa Peramato para relevar a García Ortiz como fiscal general

El Congreso examina hoy la

Sánchez preside hoy una cumbre con Marruecos de perfil bajo en la que no habrá ministros de Sumar

Sánchez preside hoy una cumbre

Pedro Sánchez es entrevistado este martes en el programa 'Cafè d'idees', de TVE, y en 'El Món' de RAC1

La comparecencia de Pedro Sánchez en una jornada especial de radio y televisión cuenta con preguntas directas de expertos y ciudadanía, propiciando intercambio público abierto y control democrático a través de una cobertura simultánea en medios estatales y autonómicos

Pedro Sánchez es entrevistado este

CGPJ requiere a Justicia y CCAA retirar sus logos en sedes judiciales porque "menoscaba" su apariencia de independencia

CGPJ requiere a Justicia y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El entrenamiento psicológico de los

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

Francisco Rius, jurista, habla de la desconexión laboral: “Tienes derecho a no contestar a tu jefe”

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas

Competencia exterior, burocracia y sequía: un agricultor relata las dificultades que ponen en jaque al campo español

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Cómo está el euro frente al dólar este 4 de diciembre

Inditex vuelve a batir récords, pero su crecimiento tiene una cara B: “Mantener el alto nivel que se ha marcado”

La escalada de precios y la falta de estabilidad laboral expulsan a los jóvenes del mercado de compra de vivienda, pero también del alquiler

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga