El PSOE reconoce el error de tardar cuatro meses en contactar con las denunciantes de Salazar

Las denuncias antónimas contra el excargo del PSOE y del Gobierno Francisco Salazar y su posterior gestión por parte del partido están provocando una crisis por el "error" que supone tardar cuatro meses en contestar a las mujeres que dieron el paso de contar su caso a través del canal interno.

Fuentes socialistas admiten que ha sido una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, toda vez que las denuncias se presentaron el pasado mes de julio y consideran que deben solucionarlo cuanto antes.

Aunque consideran que no ha habido intención de ocultar el caso ni de restar credibilidad al testimonio de las denunciantes, reconocen que el problema no se ha gestionado bien y ha desembocado en una situación perjudicial para el partido que tienen que enmendar.

No obstante, defienden que Salazar fue apartado de inmediato, el pasado mes de julio después de los primeros testimonios en su contra, de mujeres jóvenes a su cargo que describían comportamientos inadecuados en su puesto de trabajo en Moncloa, donde ejercía de asesor del presidente Pedro Sánchez.

Salazar desempeñó varios cargos en Moncloa durante la etapa de Sánchez y en el momento en que estalló el caso era secretario de Coordinación Institucional. Además tenía asiento en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Análisis y Acción Electoral.

Fue obligado a apartarse cuando iba a ser ascendido al equipo de la Secretaría de Organización para suplir la baja de Santos Cerdán tras su entrada en prisión por un presunto caso de corrupción.

CONTRICIÓN Y EXPLICACIONES

Ese mismo mes de julio el PSOE recibió dos denuncias de forma anónima ante la comisión Anti-acoso, pero en estos meses no se han puesto en contacto con ellas y además el expediente llegó a desaparecer de la plataforma informática donde se registran los avances.

En el partido explican que el expediente no se ha borrado ni ha desparecido --aunque durante unos días no estuvo visible-- y aseguran que continuarán con la investigación hasta el final. De hecho recalcaron que seguirán adelante aunque Salazar ya no sea militante socialista, puesto que se dio de baja la semana pasada.

Las fuentes consultadas consideran que no se ha explicado bien y piensan que solo se puede solucionar haciendo un ejercicio de contrición y dando una explicación adecuada de lo que ha sucedido y de los pasos que ha dado el partido para ayudar a las víctimas.

REUNIÓN TENSA EN FERRAZ

En esa línea ha ido la secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, que este mismo jueves ha pedido perdón a las afectadas y ha admitido un "fallo" en el canal de denuncia interna, al que, asegura, ya han puesto solución.

La propia Bernabé convocó en la víspera una reunión telemática de urgencia con las responsables de Igualdad de las federaciones socialistas, en las que varias expresaron sus discrepancias con el modo en que Ferraz estaba llevando esta situación.

Las voces discrepantes continúan y este mismo jueves la 'ex número dos' del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido elevar a la Fiscalía los presuntos casos de acoso sexual, una postura que en este momento no comparte la dirección socialista.

