Azcón reivindica la gestión del PP en Aragón a pesar de la "amenaza" de la desigualdad provocada por Sánchez

El presidente del PP-Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha reivindicado la gestión de los 'populares' al frente de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y de las diputaciones de Huesca y Teruel. Todo ello, ha puntualizado, a pesar de "amenazas" como la desigualdad entre territorios que provoca el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez.

Jorge Azcón ha intervenido este sábado en el acto del Día del Afiliado del Partido Popular de Aragón, que se celebra en el Parque de Atracciones de Zaragoza y al que también ha asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente autonómico ha lanzado un mensaje a Feijóo, ante los más de 600 afiliados y simpatizantes presentes en el acto, según datos del PP: "En Aragón vamos a trabajar duro para que seas el próximo presidente del Gobierno de España".

A Aragón, ha continuado Azcón, "le sienta bien un gobierno del PP" y el optimismo que revelan las encuestas ante una posible cita electoral es "consecuencia de que los aragoneses ven lo que estamos haciendo" en la comunidad autónoma. Se ha referido al tema de la vivienda y, en concreto, al plan presentado esta misma semana en Zaragoza, por el que, "tras años de bloqueo", el Gobierno de Aragón invertirá 20 millones de euros para impulsar 1.000 viviendas en Arcosur, con la idea de urbanizar el barrio en cinco años y construir los 17.000 pisos que faltan en la próxima década.

Esta iniciativa, sumada a las más de 2.000 viviendas iniciadas durante esta legislatura alcanza la cifra de 3.000 viviendas, ha resumido Azcón, para contraponerla a las 86 del PSOE en ocho años al frente del Ejecutivo autonómico, añadiendo que la política de vivienda también se extiende a los pequeños municipios de la comunidad.

ARAGÓN: TIERRA DE "PROSPERIDAD"

"Cuando se habla de Aragón en España y en Europa, nos tenemos que sentir especialmente orgullosos. Se habla de prosperidad", ha destacado Azcón, quien ha recordado que la cifra de 57.800 millones de inversión que ha conseguido atraer la comunidad autónoma en algo más de dos años, en su mayoría de empresas tecnológicas, pero también de otras áreas como la logística, con los "miles" de puestos de trabajo que supondrán.

Ha comparado la cifra de inversión cercana a 58.000 millones con el PIB de Aragón, que ronda los 50.000 millones. "A esto se dedica el PP, a generar prosperidad y riqueza para convertir a esta tierra en uno de los motores económicos de este país".

También ha mencionado las mejoras en dependencia porque, "por primera vez, las personas que lo necesitan reciben atención en 152 días, por debajo de lo que marca la ley"; del Plan Pirineos ha subrayado la apuesta por "dinamizar el sector turístico; mientras que en sanidad, se ha felicitado por reducir las listas de espera en un 27%.

No obstante, "tenemos amenazas" como la igualdad, ya que el Gobierno de España "tome decisiones pensando en intereses políticos en lugar de en el interés general. En Aragón, ha adelantado Azcón, "no nos vamos a callar ante un modelo de comunidades autónomas de primera y segunda en función de los exclusivos intereses políticos de Pedro Sánchez".

"Es incomprensible que quieran que los aragoneses paguemos la deuda que ha generado el independentismo catalán", ha apuntado Jorge Azcón, al tiempo que ha criticado la propuesta de sistema de financiación por solo "pactarse" con los socios de Sánchez "pretendiendo privilegios para una comunidad autónoma y no para las demás".

"¿Por qué a las personas que necesitan la dependencia en Aragón no les van a pagar el 50% del coste de la dependencia como se lo van a pagar a Cataluña y el País Vasco? ¿Por qué en Aragón van a pagar un 30%?", se ha preguntado el presidente aragonés.

A lo que ha agregado, incidiendo en la desigualdad entre territorios: ¿Por qué van a distribuir a los menores no acompañados que están en Canarias por toda España, pero a Cataluña y al País Vasco no van a mandarles ni uno solo y la solidaridad la tenemos que ejercer los aragoneses?". En esta línea, ha respondido: "Todo gira en torno al interés de Pedro Sánchez".

VOX Y PSOE

Por otro lado, ha aludido a Vox y el PSOE en Aragón. A la formación que lidera Santiago Abascal, les ha reprochado romper negociaciones para sacar adelante el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 tras reclamar el cese de un asesor de su grupo parlamentario por comentarios "intolerables y racistas".

"Que le quede claro a Vox que lo valiente en política es gobernar, lo valiente en política es tomar decisiones, lo valiente en política es dar la cara, lo valiente en política es mejorar la vida de los aragoneses. ¿Quiénes son los cobardes? Los que salen corriendo de un gobierno. Esos son los cobardes", ha declarado Azcón.

Se ha referido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, como "la señora de las mentiras, la ministra aragonesa de fin de semana y, si me apuras, de puente largo".

"Ayer --Pilar Alegría-- vino a pasar el fin de semana y nos habló de guerras en una semana en la que uno de los dos partidos del Gobierno --en alusión a Sumar-- ha pedido al dimisión de la ministra de Vivienda (PSOE)", ha ironizado Azcón.

Además, ha recalcado el dirigente 'popular', los socialistas en Aragón están a "torta limpia". Por un lado, el PSOE "que representaba el expresidente Lambán" y, por otro, "el nuevo PSOE, al que solo le interesa defender a Sánchez al precio que sea, a costa de lo que sea". "Las guerras del PSOE suelen acabar en el parador de Teruel y nos dan asco", ha apostillado Jorge Azcón.

Ha finalizado: "Para que en Aragón lo hagamos todavía mejor nos falta una cosa, que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España".

UN PP UNIDO

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de abrir el turno de intervenciones en una jornada marcada por la lluvia y en la que ha hablado de un PP "unido" frente a un PSOE "roto, sin principios" y que abraza "la corrupción": "Solo necesitan subsistir".

En el Ayuntamiento de Zaragoza, ha comentado la alcaldesa, "no se hablan entre sus propios concejales y no pueden fiarse unos de otros" en lugar de pensar en los intereses de los zaragozanos. Sin embargo, el Partido Popular "transforma" la ciudad invirtiendo en nuevas calles y equipamientos.

Ha aprovechado para aludir al nuevo contrato del transporte público para la ciudad de Zaragoza, "de récord y que mejorará el servicio más demandado y utilizado por todos los ciudadanos, como es el del autobús". Por el contrario, el Gobierno de España sostiene que Zaragoza y Huesca "no necesitan Cercanías".

En definitiva, "donde gobernamos el Partido Popular, mejoramos la vida de la gente, hay transparencia, servicio y responsabilidad", ha enumerado Chueca, para aseverar que "vamos a echar a Pedro Sánchez" para que la gestión de los 'populares' llegue a toda España.