El Gobierno ve en las encuestas que el PP "se hunde" y cree posible el "sorpasso" de Vox en varias provincias

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que las últimas encuestas publicadas muestran que el PSOE "está fuerte" mientras el PP "se hunde", y ha asegurado que le preocupa la posibilidad de "sorpasso" de Vox a los 'populares' en varias provincias.

López ha hecho esta declaraciones al ser preguntado por el barómetro del CIS publicado este mismo lunes, que sitúa al PSOE en primera posición a 15 puntos de distancia del PP.

No obstante, el ministro señala que no es solo el CIS sino las últimas encuestas publicadas en la última semana en varios medios "de distinto pensamiento político". "Todas dicen lo mismo que el PSOE está fuerte y que el PP se hunde, se va por el sumidero", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

"A mí me preocupa esa posibilidad que hay de sorpasso al menos en algunas provincias", donde, afirma, PP y Vox están muy cerca en intención de voto. Por tanto, ha instado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que "escarmentar" porque está "fortaleciendo" a los de Santiago Abascal.

"Dijo que iba a venir para hacer política para adultos y está haciendo política para ultras", ha indicado López, que considera que el PP copia los discursos de Vox y a la hora de elegir los votantes se quedarán "con el original".

"La culpa del fortalecimiento de la ultraderecha la tiene quien les blanqueó y les metió en ayuntamientos y comunidades autónomas, quien copia los discursos, quien compite en xenofobia, en machismo y en insultos y eso es a lo que está dedicado el Partido Popular", ha añadido.