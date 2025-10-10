Espana agencias

El huevo es el alimento que más se encarece en 2025 con la gripe aviar de fondo

Por Newsroom Infobae

Madrid, 10 oct (EFECOM).- El huevo es el alimento básico que más se ha encarecido en lo que va de 2025 con la amenaza de la gripe aviar de fondo, si bien el sector habla de brotes "puntuales" y destaca la mayor demanda de una proteína animal que tiene la "mejor" relación calidad-precio.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto la subida del precio del huevo fue del 15,7 % anual, y solo en agosto su precio se elevó el 17,8 %, los mayores porcentajes registrados en alimentación y consumo.

Desde el sector evitan comentar los precios y se centran en el crecimiento de la demanda, de un 17 % desde 2019, recalcando que el suministro está garantizado pese a los últimos brotes de gripe aviar.

Fuentes de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) han asegurado a EFE que los brotes recientes han sido "puntuales y acotados, y que la producción y el abastecimiento se mantienen con normalidad".

La cadena de valor está "ajustando" los flujos comerciales para priorizar el mercado español, que es "120 % autosuficiente" y exporta un 20 % de lo que produce.

En 2024, el consumo de huevos en los hogares alcanzó el récord de 420 millones de kilos, con una media de unos 9 kilos por persona al año (+1,6 % respecto a 2023), lo que supone casi un huevo diario por hogar.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ese consumo aumentó un 2,9 % anual, la misma tasa que subió su gasto, hasta los 1.354 millones de euros, mientras que el precio medio se mantuvo en 3,23 euros por kilo.

España, tercer productor de la Unión Europea, produjo en 2024 1.169 millones de docenas de huevos y facturó 2.130 millones de euros, el 7,8 % del valor de la producción ganadera y el 3,2 % de la agraria.

De las 1.623 granjas de gallinas ponedoras españolas, el 76 % corresponde ya a sistemas de producción alternativos (sin jaulas). EFECOM

(infografía)

