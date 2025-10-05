Espana agencias

Las banderas de la Asamblea de Extremadura ondean a media asta por el fallecimiento de Fernández Vara

Por Newsroom Infobae

La Asamblea de Extremadura se suma a la declaración de luto oficial decretada por la Junta de Extremadura con motivo del fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

Por este motivo, las banderas exteriores de la Cámara extremeña ondearán a media asta y las interiores portarán crespón en la moharra del mástil desde este este domingo, 5 de octubre, y hasta las 24 horas del día 8 de octubre de 2025.

