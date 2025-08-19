Feijóo pide aclaraciones al Gobierno por la diferencia de efectivos que custodian las residencias de Zapatero y Rajoy

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la diferencia de efectivos de seguridad que custodian las residencias de los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP).

"Más de treinta miembros o unidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están custodiando la residencia oficial del señor Sánchez. Entre diez y once efectivos están custodiando la casa del señor Zapatero y cero efectivos están custodiando el lugar de residencia del señor Rajoy. Me parece que eso necesita una explicación", ha asegurado Feijóo.

En una entrevista concedida a Europa Press, el jefe de la oposición ha insistido en que es necesario que el Gobierno aclare por qué "el señor Zapatero tiene diez o once efectivos custodiando su casa y el señor Rajoy no tiene ninguno".

"Y ya anticipo cuál es la postura del señor Rajoy, porque lo he hablado con él. No necesita ninguna (seguridad). Pero hombre, me parece que este tipo de reglas deben de aclararse", ha indicado el líder del PP.

Asimismo, y ante el dispositivo de seguridad que acompaña a Pedro Sánchez, Feijóo ha afirmado: "Si soy presidente del Gobierno y no puedo salir a la calle, me cuestionaría seguir siendo presidente del Gobierno".