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Il Divo cancela su concierto en Icónica Sevilla, de forma "unilateral", según el festival

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Sevilla, 28 may (EFE).- El cuarteto de ópera-pop Il Divo ha anunciado que cancela su participación en el concierto previsto para el 27 de junio en el Icónica Sevilla Fest junto a Isabel Pantoja, en una decisión calificada de "unilateral" por la organización del festival.

En un comunicado en sus redes sociales, el grupo, formado por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie, argumentó este miércoles en "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad la cancelación del concierto.

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"Estamos trabajando en nuevas fechas para regresar a España y las comunicaremos a través de nuestros canales oficiales", indican en el mismo comunicado, que añade que lamentan "sinceramente los inconvenientes que esta situación pueda causar", mientras que aclaran que el concierto de Sevilla "sigue adelante con Isabel Pantoja".

Anoche, el festival emitió otro comunicado en el que traslada su "sorpresa" por esta situación: "Se trata de una decisión unilateral de la que no hemos sido informados, ni tenido conocimiento oficial de ello, en las últimas horas", afirma.

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Añade que Icónica Sevilla está en contacto "con las distintas oficinas para gestionar y resolver, con la mayor rapidez posible, todas las cuestiones derivadas de esta situación". EFE

fcs/vg/lml

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EFE

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