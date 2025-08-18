Espana agencias

Marc Márquez se 'quita la espina' de no haber ganado nunca en Austria

El piloto catalán conquistó por fin el circuito de Spielberg tras lograr victorias tanto en la carrera corta como en la principal, reforzando su liderato en el campeonato y dejando atrás un historial sin triunfos en ese trazado

Por Newsroom Infobae

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se quitó este fin de semana 'la espina' de no haber ganado nunca en el 'Red Bull Ring' de Spielberg, al imponers tanto n la carrera 'sprint' como en el Gran Premio de Austria de MotoGP.

Y, mientras Marc Márquez amplió al máximo posible su ventaja en la clasificación provisional, los líderes del resto de categorías cedieron antes sus rivales de turno.

Manuel González (Kalex) no pudo acabar la carrera de Moto2, con problemas mecánicos como consecuencia del impacto de una piedra en el radiador de su moto, aunque su rival más directo, Arón Canet (Kalex), con muchos problemas físicos tras una fuerte caída, no supo aprovechar al máximo su oportunidad y acabó décimo.

El español José Antonio Rueda, líder de Moto3, se tuvo que conformar con una quinta posición como mal menor, mientras su máximo rival, Ángel Piqueras (KTM), se hacía con la victoria y recortaba distancias en la tabla provisional del campeonato.

En las anteriores ediciones de la carrera austríaca, Marc Márquez había sucumbido en las peleas de última vuelta en el 'Red Bull Ring' ante las motos rojas, como se conoce a las Ducati oficiales, pero en esta ocasión, como muy bien dijo, ahora era él quien tenía la 'moto roja' y vaya si lo aprovechó.

A pesar de sufrir una caída en la clasificación oficial para el gran premio, que le relegó a la cuarta posición de la formación de salida, Marc Márquez dio una lección de madurez al saber aprovechar y leer en cada momento la situación de carrera para poder sacar el máximo jugo posible, y vaya si lo sacó, pues ganó tanto la 'sprint' del sábado como el gran premio del domingo y eso que en la carrera larga sus rivales no se lo pusieron nada fácil.

El líder del mundial y ocho veces campeón del mundo ya acumula 142 puntos de ventaja sobre su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), quien a pesar de salir segundo se tuvo que conformar con la décima posición en carrera al tener que cumplir con una 'vuelta larga' de sanción por tirar durante la carrera de la República Checa al español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Y la ventaja sobre su propio compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) es aún mayor, 197 puntos, pues éste no supo sobreponerse a los problemas de todo el fin de semana austríaco, en el que tuvo que abandonar la carrera 'sprint' y conformarse con un discreto octavo lugar en la carrera larga del domingo.

A pesar de la rivalidad que encontró en Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) en la carrera del domingo, Marc Márquez supo aprovechar al máximo la situación para sacar en Austria el mejor resultado posible.

Así, con su sexto 'doblete' consecutivo y el noveno de la temporada, Marc Márquez ha logrado sacarse una de las pocas espinas que le quedan en el calendario del campeonato del mundo, en el que ya sólo le falta vencer en Portimao (Portugal) y Mandalika (Indonesia) para haberlo hecho en todos los escenarios del actual calendario. EFE

