Junqueras ve imposibles los presupuestos si Montero "secuestra" la reforma de financiación

Barcelona, 18 ago (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado este lunes que es "imposible" lograr unos "buenos" presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026 mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "siga secuestrando" la reforma de la financiación autonómica.

Así lo ha asegurado el líder de Esquerra Republicana en declaraciones a los medios en Prada de Conflent, en el sur de Francia, tras impartir un curso en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) sobre la guerra de sucesión española (1702-1715) y los Decretos de Nueva Planta.

"Si el modelo de financiación y la recaudación fiscal no son buenos, continúan caducados y secuestrados por los intereses del Gobierno español o de su ministra de Hacienda, es imposible que los presupuestos sean buenos", ha advertido el presidente de ERC.

De hecho, considera que Montero "no es la persona que más puede contribuir a generar los consensos necesarios" para aprobar las cuentas de 2026.

En este sentido, el líder de los republicanos ha urgido al PSOE a decidir si quiere "trabajar a favor de los derechos" de los catalanes o "continuar anteponiendo los intereses más personales y egoístas de algunas de sus candidatas".

"Es evidente que no puede haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, de recaudación de impuestos o de modelo de financiación", ha aseverado.

Preguntado por si vería bien una consulta interna en ERC sobre los acuerdos con los socialistas, Junqueras se ha mostrado "a favor de consultarlo todo con todo el mundo", aunque ha reiterado que la "posición" de los republicanos en materia presupuestaria "es clara".

En relación con la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de tejer una coalición de izquierdas a nivel estatal, Junqueras ve bien "intentar entenderse lo mejor posible" con los partidos con los que se "comparten cuestiones relevantes", si bien ha recordado que, en unas elecciones generales, no hay una circunscripción única.

"Además, todos los socios a los cuales supuestamente se interpela ya han dejado muy claro que no quieren participar", ha añadido.

Avisa del "empobrecimiento" del Mediterráneo sur

Por otra parte, Junqueras ha avisado durante su curso en la UCE de que el "empobrecimiento" de los países del sur y del levante del mar Mediterráneo "no es una buena noticia" para Cataluña.

"Hemos sido más brillantes desde un punto de vista económico y comercial cuando mejor les ha ido a nuestros socios potenciales de toda el área mediterránea y europea", ha señalado. EFE

