Espana agencias

En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido por prender un cortafuegos

El hombre de 61 años arrestado por intentar frenar el avance de las llamas en Petín recibió el apoyo multitudinario de sus vecinos tras salir del juzgado, mientras las autoridades aún no aclaran su situación judicial

Por Newsroom Infobae

Guardar

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El vecino de Petín (Ourense) detenido este fin de semana por haber prendido fuego sin autorización en el monte para crear un cortafuegos ante el incendio que afectaba a esta localidad, ha quedado en libertad este lunes tras prestar declaración ante el juzgado de A Pobra de Trives.

Ha sido la propia alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, la que ha confirmado a EFE la liberación de este hombre, de 61 años, que ha sido recibido con aplausos y vítores por sus vecinos a la salida de la sede judicial.

Decenas de vecinos se habían movilizado, llegando incluso a fletar autobuses, para exigir la liberación del detenido, al que definen como "un héroe" por su esforzado trabajo en la lucha contra las llamas.

"Gracias a gente como él se salvaron vidas, se salvaron casas", ha asegurado Bautista, que ha llegado a decir que el procesado "dormía con la funda puesta por si le pasaba algo a algún vecino".

La regidora ha relatado las horas críticas que han pasado ante la amenaza de las llamas, en las que han estado "abandonados" y "solos de todo", sin medios suficientes para combatir el avance de un fuego que ha arrasado "la mayor parte" de este ayuntamiento sin que hubiese forma de frenarlo.

Asimismo, Bautista dice que nadie, ni desde la Xunta ni desde la Administración de Justicia, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para explicar los motivos de la detención de este hombre, cuyo procesamiento tacha de "injusto".

"Esperemos que todo salga bien", ha expresado, sobre el proceso al que se enfrente.

Desde el momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no ha aclarado cuál es la situación procesal de esta persona, que ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juzgado de A Pobra de Trives. EFE

Temas Relacionados

PetínIncendios forestalesRaquel BautistaTribunal Superior de Xustiza de GaliciaEFESantiago de CompostelaOurenseCortafuegosJuzgado de A Pobra de TrivesAyuntamiento de Petín

Últimas Noticias

Fallece a los 100 años Julio César León, primer atleta venezolano en unos Juegos Olímpicos

Reconocido por abrir el camino para el deporte en Venezuela y convertido en símbolo nacional tras su destacada participación en Londres 1948, Julio César León deja un legado inolvidable y es recordado como “una verdadera gloria” del olimpismo nacional

Infobae

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Violencia en estadios mexicanos enciende las alarmas a falta de 10 meses para el Mundial

Hechos recientes en recintos deportivos han generado preocupación entre los organizadores de la copa internacional de 2026 en México, donde episodios violentos y enfrentamientos han dejado heridos y amplificado las dudas sobre la seguridad durante el evento

Infobae

La policía vigila El Pozuelo (Granada), donde un hombre fue detenido por quemar un templo

Infobae

El detenido por insultos racistas a Semenyo, expulsado de los estadios en Reino Unido

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las tres razas

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

El tiktoker Peldanyos encuentra el nombre para “esa gente que usa ChatGPT para todo”: “Me parece brutal”

Un mozo de almacén que perdió parte de un dedo manipulando un lomo de carne no consigue ninguno de los grados de incapacidad permanente

ECONOMÍA

Las diferencias entre cobrar 12

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 agosto

“Un sueldo no compensa las noches sin dormir”: un abogado laboralista explica los casos en los que debes dimitir

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 agosto

DEPORTES

El FC Barcelona no es

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”