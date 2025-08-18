En libertad el vecino de Petín (Ourense) detenido por prender un cortafuegos

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El vecino de Petín (Ourense) detenido este fin de semana por haber prendido fuego sin autorización en el monte para crear un cortafuegos ante el incendio que afectaba a esta localidad, ha quedado en libertad este lunes tras prestar declaración ante el juzgado de A Pobra de Trives.

Ha sido la propia alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, la que ha confirmado a EFE la liberación de este hombre, de 61 años, que ha sido recibido con aplausos y vítores por sus vecinos a la salida de la sede judicial.

Decenas de vecinos se habían movilizado, llegando incluso a fletar autobuses, para exigir la liberación del detenido, al que definen como "un héroe" por su esforzado trabajo en la lucha contra las llamas.

"Gracias a gente como él se salvaron vidas, se salvaron casas", ha asegurado Bautista, que ha llegado a decir que el procesado "dormía con la funda puesta por si le pasaba algo a algún vecino".

La regidora ha relatado las horas críticas que han pasado ante la amenaza de las llamas, en las que han estado "abandonados" y "solos de todo", sin medios suficientes para combatir el avance de un fuego que ha arrasado "la mayor parte" de este ayuntamiento sin que hubiese forma de frenarlo.

Asimismo, Bautista dice que nadie, ni desde la Xunta ni desde la Administración de Justicia, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para explicar los motivos de la detención de este hombre, cuyo procesamiento tacha de "injusto".

"Esperemos que todo salga bien", ha expresado, sobre el proceso al que se enfrente.

Desde el momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no ha aclarado cuál es la situación procesal de esta persona, que ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juzgado de A Pobra de Trives. EFE