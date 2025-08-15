Espana agencias

Los precios de los alimentos varían por autonomías con diferencias de hasta 31 puntos

Las variaciones en los costos de bienes básicos se disparan dependiendo de la región autónoma, con productos como el azúcar, las patatas o la carne evidenciando diferencias de hasta 31,5 puntos porcentuales en el último año según datos oficiales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 15 ago (EFECOM).- Los precios de los alimentos suben y bajan de forma desigual según la comunidad autónoma, con diferencias que en los últimos 12 meses han llegado hasta los 31,5 puntos porcentuales que separan el incremento interanual del azúcar en un 3,7 % en Canarias frente al descenso en un 27,8 % en el País Vasco.

La situación se repite en todas las categorías de alimentos -las 'rúbricas', según la terminología del Instituto Nacional de Estadística (INE)- más en este caso del azúcar y menos en otras como el pan.

Sin entrar en el precio real de todos estos alimentos, que también presentan diferencias notables por territorios y dentro de estos también en los distintos establecimientos, como han puesto de relieve en muchas ocasiones las organizaciones de consumidores, su evolución a lo largo del tiempo -en este caso los últimos 12 meses- es absolutamente dispar.

Según los datos difundidos esta semana por el INE, el índice de precios de consumo (IPC) bajó durante el pasado mes de julio en ocho comunidades autónomas, se mantuvo estable en tres y subió en seis. En tasa anual, aunque creció en todos los territorios, las diferencias llegaron a 1,5 puntos -o un 75 %- entre el alza del 3,5 % en Baleares y el del 2,0 % en Murcia.

En concreto los precios de los alimentos bajaron durante el mes de julio un 0,4 % en el conjunto del país y se mantuvieron al alza un 2,7 % en tasa interanual, con Baleares a la cabeza (4,0 %), seguida de Castilla y León (3,5 %) y País Vasco (3,3 %).

Las diferencias se acrecientan al observar al detalle los diferentes grupos de alimentos. Es el caso del azúcar, uno de los productos que más ha bajado de precio -un 19,7 % en el conjunto del país- tras las subidas anteriores, pero también los de las patatas, la carne de ovino o los huevos.

Por ejemplo, en las 'patatas y sus preparados' -según la 'rúbrica' del INE-, el coste para el consumidor, que ha bajado una media de medio punto en España, se ha elevado un 5,9 % en Baleares o un 3,2 % en Navarra, mientras se ha reducido en diez comunidades, hasta un 9,2 % en Cantabria o un 6,0 % en Murcia.

La carne de ovino, que ha subido un 11,7 % en España y solo ha bajado en Melilla (10,0 %) y Ceuta (0,3 %), se ha encarecido en un año un 19,0 % en Galicia o un 17,2 % en La Rioja, cuatro veces más que en Canarias (4,4 %) y casi tres veces más que en Murcia 17,2 %.

En el caso de los huevos, el precio se ha disparado en toda España, con una media del 18,3 % que se ha superado de largo en Navarra (26,7 %) o Extremadura (26,6 %) y sin embargo se ha quedado en el 12,2 % en Canarias.

Grandes diferencias existen también en otros productos como las legumbres y hortalizas frescas, que entre julio de 2024 y el mismo mes de este año han subido de precio un 8,4 % de media, con un máximo del 13,0 % en la Comunidad Valenciana, pero han bajado un 1,0 % en La Rioja.

O en las frutas en conserva y frutos secos, que se han encarecido hasta un 12,0 % en Cantabria mientras han bajado un 0,9 % en Canarias, y en la carne de porcino, que ahora cuesta un 7,9 % más en Cantabria que hace 12 meses y en cambio un 3,1 % menos en Murcia.

El café, el cacao y las infusiones, uno de los epígrafes que más han subido, un 16,4 % en el conjunto del Estado, han registrado un alza del 22,1 % en Aragón, casi el doble que en Canarias (12,2 %); las frutas frescas marcan una diferencia máxima entre el incremento del precio interanual en Extremadura (14,9 %) y en Baleares (5,4 %); y otro tanto ha ocurrido con la carne de vacuno, que ha subido un 20,7 % en Extremadura frente a un 11,4 en Cataluña.

El aceite, que se ha desplomado un 35,6 % en 12 meses tras la carrera alcista anterior, lo ha hecho también con notables diferencias territoriales: un 39,3 % menos en Castilla y León frente a un 30,5 % menos en Baleares.

Incluso en el pan, uno de los productos con menos diferencias territoriales en su precio, se ha encarecido en 12 meses un 3,1 % en La Rioja o un 2,8 % en Baleares, en tanto que ha rebajado su coste un 1,9 % en Cantabria, un 1,0 % en Extremadura y un 0,5 % en País Vasco. EFECOM

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód. 22923163 y otros)

Temas Relacionados

Precios de alimentosInstituto Nacional de EstadísticaEFECOMOrganización de consumidoresEspañaCanariasInflaciónÍndice de precios de consumoBalearesPaís VascoEFE

Últimas Noticias

La eléctrica finlandesa Fortum ganó 467 millones de euros hasta junio, un 32 % menos

La segunda mayor compañía energética de los países nórdicos vio caer sus ingresos y rentabilidad debido al descenso de precios, menor producción de electricidad y la desinversión en reciclaje, mientras busca compensación por activos embargados en Rusia

Infobae

Bolsas europeas suben moderadamente tras la apertura pendientes de reunión sobre Ucrania

Las principales plazas financieras en Europa registran avances mientras los inversores monitorean contactos de alto nivel sobre la crisis entre Washington y Moscú, atentos además al comportamiento reciente de los mercados en Estados Unidos y Asia, así como a nuevos datos económicos

Infobae

La huelga en el 'handling' de Ryanair arranca sin incidencias en Málaga, Sevilla y Almería

El paro convocado en la filial de asistencia en tierra de la aerolínea irlandesa se desarrolla desde primera hora sin alteraciones operativas, según los sindicatos, aunque critican falta de transparencia sobre el número real de empleados participantes

Infobae

Albares remarca que los planes de Israel para construir 3.000 viviendas en Cisjordania "violan el Derecho Internacional"

Albares remarca que los planes

El TS confirma prisión a un hombre que asesinó y robó a su pareja pero le rebaja un año porque vivía en la misma casa

El TS confirma prisión a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De los más de 10.000

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 15 agosto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 15 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

DEPORTES

El experimento Polgar: un método

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino