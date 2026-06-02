Espana agencias

Fiscalía pide prorrogar una de las piezas del caso Koldo al no descartar más imputaciones

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jun (EFE).- La Fiscalía ha pedido prorrogar seis meses más la investigación de la rama del caso Koldo relativa a presuntos amaños de obra pública, en la que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, al considerar que no es "descartable" que del material pendiente de examen deriven "nuevas imputaciones".

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha remitido a la Audiencia Nacional un informe, al que ha tenido acceso EFE este martes, en el que apoya la prórroga de las pesquisas que dirige el juez Ismael Moreno al estar próximo a vencer, a finales de mes, el plazo inicial de instrucción.

PUBLICIDAD

Alude en su informe a las numerosas diligencias practicadas, como entradas y registros, donde fue intervenida mucha documentación "que requerirá tiempo para poder proceder a su completo examen e informe", así como a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún pendientes de llegar al juzgado, relativos a contratos de adjudicación de obra pública.

"De todo este material pendiente de examen e informe es altamente probable -dada la complejidad de la causa- que pueda derivar la practica de nuevas diligencias de investigación y, no descartable, de nuevas imputaciones", sostiene el fiscal.

PUBLICIDAD

El conocido como caso Koldo, que nació como una investigación sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas en pandemia, se acabó ramificando en dos procedimientos.

Uno de ellos en el Tribunal Supremo, donde ya fueron juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García -que dio nombre al caso-, y el comisionista Víctor de Aldama, que están a la espera de sentencia.

El otro se quedó en la Audiencia Nacional y, a la investigación sobre contrataciones de mascarillas, se sumaron varias piezas separadas: una relativa al sistema de reintegro en efectivo de gastos adelantados del PSOE y la otra sobre presuntos amaños en contratos de obra pública.

En esta última pieza hay, al menos, catorce imputados, entre los que figuran, el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán; la expresidenta de Adif ISabel Pardo de Vera o el ex director general de Carreteras Javier Herrero, o exdirectivos de Acciona, entre otros. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

León XIV, en el Congreso: discurso ante el pleno, regalos y protocolo de jefe de Estado

Infobae

El Supremo avala la tasa estatal por servicios de la Guardia Civil en centrales nucleares

Infobae

Anna van der Breggen asalta el maillot rosa en la cronoescalada

Infobae

Lula sanciona el marco legal para la disputa del Mundial femenino en Brasil en 2027

Infobae

La portuguesa Jacinto sobre el interés del Real Madrid: "Mi futuro ya está definido"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”

De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”