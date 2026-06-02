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Sánchez traslada a la Comisión contra la Pena de Muerte el "compromiso" de España por la abolición de la pena capital

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte el "compromiso" de España con la abolición universal de la pena capital, tras la reunión celebrada entre ambas partes en el Complejo de la Moncloa.

"Cada ejecución es una derrota para la dignidad humana. Cada paso hacia su abolición es un avance de la civilización", ha trasladado Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X'. Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha asegurado que "seguirán tabajando junto a quienes hacen de los derechos humanos un principio irrenunciable".

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La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada el 7 de octubre de 2010 por iniciativa de España y de Suiza, y su sede se encuentra en Madrid desde 2016. La organización está presidida por la antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navanethem Pillay y promueve la abolición universal de la pena de muerte incentivando reformas legislativas en los Estados que la mantienen.

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