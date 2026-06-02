España

El motivo de la polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia: una tradición de Grace Kelly confundida con un error de protocolo

Las redes sociales se han plagado de críticas hacia Charlène de Mónaco por su gesto ante los monarcas en su visita a España

Guardar
Google icon
La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Europa Press / Casa Real)
La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Europa Press / Casa Real)

La reverencia de Charlène de Mónaco ante el rey Felipe VI y la reina Letizia en su saludo del lunes en Madrid ha sorprendido a muchos, que enseguida lo han asociado a un error de protocolo, aunque más bien ha sido un gesto ajustado al rango dinástico y a una costumbre asentada en la casa Grimaldi. La escena, grabada en el Real Jardín Botánico durante la visita oficial de los príncipes monegascos, ha desatado un debate en redes sociales al interpretarse como una sumisión impropia entre casas soberanas.

La explicación se apoya en dos criterios concretos: Felipe VI y Letizia ostentan el tratamiento de Sus Majestades, mientras que Alberto II y Charlène tienen el de Sus Altezas Serenísimas, puesto que España es un reino y Mónaco un principado. Además, la propia Grace Kelly ya hacía reverencias a reyes y reinas en encuentros oficiales. Ese precedente familiar sitúa el gesto en la tradición de la dinastía de Mónaco, no en un error.

PUBLICIDAD

La polémica no tardó en escalar después de que se viralizará el vídeo del saludo inicial, en el que se ve a la princesa inclinarse con claridad tanto ante el rey Felipe VI como ante la reina Letizia. La reacción digital se concentró en ese instante que había pasado más desapercibido durante el acto y que 24 horas después ha seguido marcando la conversación sobre la visita. Muchos han calificado la escena como un fallo protocolario y han sostenido que una princesa consorte de un Estado soberano no debería rendir reverencia a otros soberanos, al considerar que pertenece al mismo nivel jerárquico.

La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Casa Real)
La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Casa Real)

La polémica reverencia de Charlène de Mónaco

La objeción se basa en una idea de igualdad entre jefaturas de Estado y es una crítica que ha llegado únicamente a Charlène de Mónaco, reforzada por el hecho de que el príncipe Alberto II no hizo ese gesto al saludar. En esa lectura, la cordialidad habitual entre casas reinantes europeas habría aconsejado un saludo entre pares, sin inclinación formal por parte de la princesa, que en realidad no ostenta el título de reina como doña Letizia.

PUBLICIDAD

Ese matiz ordena el debate. Aunque Mónaco es un Estado soberano e independiente, el tratamiento de la familia principesca monegasca no equivale al de una monarquía con reyes y reinas, y ahí reside la razón por la que la reverencia no contradice el ceremonial. El contraste entre Sus Majestades y Sus Altezas Serenísimas es el dato que desmonta la tesis del desliz. La inclinación de Charlène no la sitúa en un plano político subordinado, sino que se ajusta a la gradación protocolaria de los títulos en un encuentro oficial.

La reverencia de Grace Kelly a Mohammad Reza y Farah Pahlaví (BBC)
La reverencia de Grace Kelly a Mohammad Reza y Farah Pahlaví (BBC)

El argumento histórico completa la explicación. Grace Kelly, antecesora de Charlène en la casa Grimaldi, hacía unas reverencias muy similares cuando coincidía con reyes de otras dinastías en actos oficiales. De hecho, existen imágenes de la madre de Alberto de Mónaco inclinándose tanto como Charlène ante rostros como los últimos emperadores de Irán, Mohammad Reza y Farah Pahlaví.

Los reyes Felipe y Letizia reciben a los príncipes de Mónaco

La nueva escena se produjo en una jornada marcada por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Mónaco. El Real Jardín Botánico acogía dos exposiciones conmemorativas y servía de escenario al encuentro de las dos parejas, después de que el rey Felipe VI hubiera recibido antes al príncipe Alberto en el Palacio de la Zarzuela.

Las confesiones del hijo de Alberto de Mónaco: “Decir que soy ilegítimo es insultante, mis padres no cometieron adulterio”

Madrid vivía además una jornada de altas temperaturas y cortes de tráfico, con la próxima visita del papa León XIV añadiendo complejidad al dispositivo en la capital. En ese contexto, el saludo de Charlène se ha convertido en la imagen más comentada de una cita oficial que ha reflejado el cumplimiento estricto del protocolo y la pervivencia de una costumbre iniciada por Grace Kelly.

Temas Relacionados

Reina LetiziaFelipe VICasas RealesCasa Real EspañaRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Salamanca apunta a que las enfermedades neurodegenerativas “no ocurren cuando se detectan”, sino mucho antes

El autismo y la esquizofrenia podrían activarse con un “interruptor molecular” que es esencial para el desarrollo del cerebro, según un estudio

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

La ficción de Antena 3 vive sus días más tensos tras el regreso de Fina a la colonia

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 3 de junio: Andrés y Valentina aclaran su relación y Beatriz decide romper su silencio

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

La medida, que forma parte de un acuerdo presupuestario, incluye no colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla

Más de 53.000 alumnos han accedido a las universidades a partir de las 8.30 de la mañana y han comenzado las pruebas de acceso a la universidad con este examen

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”

De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”