El motivo de la polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia: una tradición de Grace Kelly confundida con un error de protocolo

La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Europa Press / Casa Real)

La reverencia de Charlène de Mónaco ante el rey Felipe VI y la reina Letizia en su saludo del lunes en Madrid ha sorprendido a muchos, que enseguida lo han asociado a un error de protocolo, aunque más bien ha sido un gesto ajustado al rango dinástico y a una costumbre asentada en la casa Grimaldi. La escena, grabada en el Real Jardín Botánico durante la visita oficial de los príncipes monegascos, ha desatado un debate en redes sociales al interpretarse como una sumisión impropia entre casas soberanas.

La explicación se apoya en dos criterios concretos: Felipe VI y Letizia ostentan el tratamiento de Sus Majestades, mientras que Alberto II y Charlène tienen el de Sus Altezas Serenísimas, puesto que España es un reino y Mónaco un principado. Además, la propia Grace Kelly ya hacía reverencias a reyes y reinas en encuentros oficiales. Ese precedente familiar sitúa el gesto en la tradición de la dinastía de Mónaco, no en un error.

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La polémica no tardó en escalar después de que se viralizará el vídeo del saludo inicial, en el que se ve a la princesa inclinarse con claridad tanto ante el rey Felipe VI como ante la reina Letizia. La reacción digital se concentró en ese instante que había pasado más desapercibido durante el acto y que 24 horas después ha seguido marcando la conversación sobre la visita. Muchos han calificado la escena como un fallo protocolario y han sostenido que una princesa consorte de un Estado soberano no debería rendir reverencia a otros soberanos, al considerar que pertenece al mismo nivel jerárquico.

La polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia (Casa Real)

La polémica reverencia de Charlène de Mónaco

La objeción se basa en una idea de igualdad entre jefaturas de Estado y es una crítica que ha llegado únicamente a Charlène de Mónaco, reforzada por el hecho de que el príncipe Alberto II no hizo ese gesto al saludar. En esa lectura, la cordialidad habitual entre casas reinantes europeas habría aconsejado un saludo entre pares, sin inclinación formal por parte de la princesa, que en realidad no ostenta el título de reina como doña Letizia.

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Ese matiz ordena el debate. Aunque Mónaco es un Estado soberano e independiente, el tratamiento de la familia principesca monegasca no equivale al de una monarquía con reyes y reinas, y ahí reside la razón por la que la reverencia no contradice el ceremonial. El contraste entre Sus Majestades y Sus Altezas Serenísimas es el dato que desmonta la tesis del desliz. La inclinación de Charlène no la sitúa en un plano político subordinado, sino que se ajusta a la gradación protocolaria de los títulos en un encuentro oficial.

La reverencia de Grace Kelly a Mohammad Reza y Farah Pahlaví (BBC)

El argumento histórico completa la explicación. Grace Kelly, antecesora de Charlène en la casa Grimaldi, hacía unas reverencias muy similares cuando coincidía con reyes de otras dinastías en actos oficiales. De hecho, existen imágenes de la madre de Alberto de Mónaco inclinándose tanto como Charlène ante rostros como los últimos emperadores de Irán, Mohammad Reza y Farah Pahlaví.

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Los reyes Felipe y Letizia reciben a los príncipes de Mónaco

La nueva escena se produjo en una jornada marcada por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Mónaco. El Real Jardín Botánico acogía dos exposiciones conmemorativas y servía de escenario al encuentro de las dos parejas, después de que el rey Felipe VI hubiera recibido antes al príncipe Alberto en el Palacio de la Zarzuela.

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Madrid vivía además una jornada de altas temperaturas y cortes de tráfico, con la próxima visita del papa León XIV añadiendo complejidad al dispositivo en la capital. En ese contexto, el saludo de Charlène se ha convertido en la imagen más comentada de una cita oficial que ha reflejado el cumplimiento estricto del protocolo y la pervivencia de una costumbre iniciada por Grace Kelly.

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